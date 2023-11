El pabellón polideportivo de Ontinyent acogerá este sábado 18 de noviembre la Copa de España de Judo de Veteranos, una competición que reunirá cerca de un centenar de deportistas de toda España de entre 35 y 80 años. Es la segunda actividad programada para el último trimestre del año dentro del acuerdo del ayuntamiento con la Federació Valenciana de Judo, que convierte la ciudad en tercera subsede autonómica de la federación, y dentro del cual se organizarán varias competiciones.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba que “gracias a este acuerdo, y contando con la organización del club Fon Do Kan, ya acogimos recientemente la copa autonómica de categorías de base, que fue un éxito y reunió cerca de 600 participantes. Ahora tenemos la Copa de España de veteranos, y en diciembre tendremos también la Copa de España de Jiu Jitsu sub16, sub 18 y sub 21. Son citas que dan protagonismo en nuestra ciudad dentro del mundo las artes marciales, y que atraen centenares de personas a Ontinyent”.

Hay que recordar que ser subsede oficial supone, además de que la ciudad acoja con mayor regularidad competiciones oficiales, la cesión por parte de la Federación de 600 m² de tatamis para su uso tanto en estas competiciones como para otros usos del club local. Ferran Gandia animaba a la ciudadanía a asistir a la competición de este sábado, que tendrá lugar desde las 10:00 horas con entrada libre.