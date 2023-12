L’Associació Valenciana de Solidaritat amb Àfrica (AVSA) està de celebració. El passat dimecres 20 de desembre començava una nova i il·lusionant etapa amb la inauguració de la seua seu social al carrer Porta Sant Miquel 5, en Xàtiva.

AVSA és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu prioritari l’atenció a les persones immigrants necessitades, especialment les subsaharianes, així com ser un crit de denúncia que desperte consciències i compromisos concrets en la nostra societat.

Aquests objectius es promouen amb l’acollida de les persones immigrants a les vivendes d’AVSA, facilitant la seua inserció social i laboral, treballant per la seua promoció integral i tractant de construir un projecte solidari de convivència intercultural, interètnica, interconfessional, etc. Tot el treball realitzat per l’associació en aquest sentit i fins a la data ha estat realitzat per gent voluntària molt professional, amb una àmplia consciència social i implicació per promoure els valors ètics i socials que es defensen.

AVSA està d’enhorabona i és que, amb el concert que recentment s’ha establert amb la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, a eixa gran tasca voluntària se sumen ara també persones professionals del tercer sector i recursos econòmics per potenciar el treball amb persones migrants afavorint la seua integració social i la seua dignificació, a més del concert de les places de les vivendes de Xàtiva i Vallada.

Tot açò sumat també al nou local de l’associació, que permetrà tenir un espai més acollidor per a les persones nouvingudes i els tràmits que s’hagen de realitzar, així com una aula per a facilitar l’aprenentatge de les nostres llengües, la nostra cultura i altres aspectes d’interès per al seu desenvolupament acadèmic i formatiu.