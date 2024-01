Los sobrecostes bloquean medio año el nuevo centro de educación especial de Xàtiva

Las obras del nuevo centro de Educación Especial Pla de la Mezquita de Xàtiva llevan más de medio año en situación de parada técnica por el retraso de la Conselleria de Educación en autorizar los sobrecostes surgidos en el transcurso de los trabajos, que se cifran en 960.000 euros.

Como informó este diario, la principal inversión de obra pública de la pasada legislatura en la ciudad es otra víctima de los incrementos de precios que han trastocado las previsiones en materia de ejecución de muchos ayuntamientos. La ralentización del ritmo de las actuaciones se hizo especialmente evidente a partir del mes de julio de 2023 después de que la empresa adjudicataria planteara la paralización de la construcción del complejo educativo -con el esqueleto ya montado frente al polideportivo de les Pereres- hasta que se aprobara un considerable modificado al alza del coste del proyecto.

Desde la corporación setabense señalan que la obra del Pla de la Mezquita no está parada legalmente, aunque confirman que la constructora no está devengando gastos al ayuntamiento. Si bien en un primer momento no se aceptó la suspensión de los trabajos bajo el argumento de que no estaba suficientemente justificada, los técnicos municipales ya dieron su visto bueno al modificado de la adjudicataria y solo falta el permiso de la Generalitat al aumento de los fondos que deberá inyectar la administración autonómica para que pueda retomarse la intervención, algo en lo que a empresa está especialmente interesada.

La regidora de Educación de Xàtiva, Amor Amorós, confía en que la problemática pueda desbloquearse a partir de la reunión agendada el 18 de enero con el director general de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, el primer encuentro acordado con este departamento para abordar los diferentes obstáculos surgidos en las obras del Pla Edificant en marcha en la capital de la Costera.

El consistorio planteó ya hace meses a Educación la necesidad de que se aprobara una modificación de la delegación de competencias para desatascar las obras del centro de educación especial Pla de la Mezquita. Las diferentes fuentes consultadas por este diario, sin embargo, reconocen que se echa en falta una agilidad mucho mayor en la atención de este tipo de peticiones de los ayuntamientos por parte de la conselleria, una demora que también está ralentizando notablemente la ejecución de otros colegios e institutos valencianos en cuyas obras han surgido sobrecostes u otros problemas técnicos, como es el caso del esperado IES Francesc Gil de Canals.

El CIPF la Costera, el Ribera y el Attilio, pendientes

A la reunión con el director general, Amorós también llevará el proyecto de remodelación del CIPFP La Costera, que igualmente se ha visto alterado por el incremento de precios y algunas de las mejoras solicitadas por el centro tendrán que dejarse al margen en la primera fase de las obras. "Queremos ver con la conselleria qué podemos hacer con el dinero que hay. Nos hemos reunido dos veces con el CIPFP la Costera para encajar los fondos adjudicados con las actuaciones previstas, priorizando la retirada del fibrocemento con amianto", subraya la edil de Educación de Xàtiva.

En el mismo encuentro también se abordará la reforma del CEIP Attilio Bruscchetti, presupuestada en 880.000 euros y a la espera de la inminente licitación de la redacción del proyecto, así como de las obras de ampliación del IES Josep de Ribera, puesto que la empresa adjudicataria ha solicitado una ampliación del plazo de ejecución. En esta primera toma de contacto con la conselleria, Amorós quiere confirmar su disposición de seguir adelante con los diferentes compromisos financiados a través del Pla Edificant.