El debate de que la «música en valencià» no es un género sino sencillamente una lengua en la que cada vez más artistas cantan, está superado y da paso al siguiente: ¿necesita modernizarse la música de nuestra tierra? Paloma Aparici Molina, más conocida como Colomet, ha publicado este mes su nuevo single «Si torne», un tema con un sonido más electrónico donde se mezcla el afrobeat con el pop, algo menos habitual en el panorama musical valenciano.

Pero, ¿cómo entra en contacto una joven de la Vall d'Albaida con el afrobeat? Colomet recuerda un viaje en coche compartido «hace unos 11 años» en el que conoció a uno de sus productores actuales, quien la acercó a este género musical. La joven de 26 años se define como una artista «urban», con referentes musicales internacionales como Major Lazer o Diplo, productores de grandes éxitos de estilo dancehall.

Colomet señala que el circuito de música valenciano «está un poco lejos» de este estilo. «La música electrónica de aquí tiene un estilo más 'bakalero' o más 'txaranga', que me encanta y soy fan, pero no lo utilizo como referencia principal", explica. «Una parte de la escena musical valenciana está todavía muy folclorizada. Estamos todavía en los campos de batalla, lo cual me parece superinteresante, pero cuesta más entrar en propuestas más electrónicas», argumenta la artista. De manera compatible, Aparici se declara «totalmente fan» de grupos como La Fúmiga, Auxili, La Gossa Sorda, Obrint Pas, Aspencat y muchos otros: «Me he criado con ellos y he ido a muchos de sus conciertos», comenta.

Cantar en la lengua propia

«Estoy muy contenta con la acogida que he tenido, especialmente con saber que hay gente que nunca había escuchado música en valenciano y a la que le gustan mis canciones. Para mí es dar un paso muy grande», expresa la compositora. Y es que, como habitante de la Vall d'Albaida, el valenciano es su lengua materna: «Es la lengua en la que me han criado mis abuelos y mis padres, en la que he jugado con mis amigos, en la que pienso, sueño, lloro, celebro, me quejo y de todo, es la que más rápido me aflora», manifiesta, aunque también escribe en castellano y en inglés. De hecho, en el single que acaba de ver la luz, «Si torne», Colomet se muestra agradecida con todas las personas que ha ido conociendo a lo largo de su vida, con su familia y con sus amistades, con «el recuerdo especial de aquellas que ya no están».

Bèlgida, su localidad natal, es un pequeño pueblo de aproximadamente 600 habitantes. La acogida de artistas emergentes como ella no solo depende del público, sino también del apoyo de los ayuntamientos e instituciones comarcales que tienen «un papel muy importante» en el fomento de la música y en «mantener viva la cultura» de estas zonas. «Pueden ayudar mucho a que esto continúe creciendo o a que algún día ya no sea rentable para nadie», añade Aparici.

Asimismo, no piensa que haya más oportunidades en las grandes ciudades que en zonas más rurales: «Creo que en Valencia hay mucha variedad, pero el número de oportunidades depende más de la actividad cultural de las comarcas, de cómo se mueva cada ayuntamiento, de los recursos que tengan...». Así, destaca el movimiento cultural de algunos pueblos pequeños de su comarca y de otras vecinas como La Costera o La Safor.

Colomet es una de las muchas artistas que trabajan con Atomic Records, discográfica detrás del éxito de iconos de la música valenciana como Zoo, La Raíz, Aspencat, La Fúmiga o la última propuesta de España para el festival de Eurovisión 2024: Nebulossa con su reivindicador tema, «Zorra». «No me he perdido ni una semifinal, estoy superemocionada y contenta, son personas muy trabajadoras y humildes y para mí es un orgullo que representen a toda Valencia en Eurovisión», comenta Aparici, pues esto puede ser «muy positivo» para el mercado de la música valenciana: «Allí pondrán al día a la gente de lo que está pasando aquí en Valencia, que somos muchos pueblos con propuestas muy interesantes», sostiene.

Dónde escuchar a Colomet en directo

Escenarios como el del Porrat de Sant Macià de Ròtova (el 24 de febrero) o el del Llos Festival de Aielo de Malferit (el 23 de marzo) acogerán a Colomet y a más artistas estas próximas semanas. Será una «festorra assegurà'», en palabras de la joven belgidana. Sus singles «Si torne» (producido por DISTURB Music y acompañado de un videoclip obra de La Cròniques) y «Big Danger» van preparando el terreno para el lanzamiento del que será su segundo álbum, «Núvols», que verá la luz en primavera.