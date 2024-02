La escena valenciana revela los secretos de Nebulossa: pasión, olfato y confianza

“Pues jo m’alegre moltíssim de l’èxit de ‘Zorra’ perquè és l’exit d’uns apassionats de la música, uns curreles como pocs, i unes bellísimes persones”. Toni Sánchez “Panxo” escribió este mensaje en su cuenta de X unas horas después de que los valencianos Nebulossa ganaran el Benidorm Fest y, con él, el derecho a concursar en la próxima edición del festival de Eurovision.

El líder de Zoo reconoce que el sábado por la noche no estuvo viendo a Mary Bas y Mark Dasouza defender su “Zorra” en televisión, pero le sorprendió todo el “jaleo” que la canción y la victoria desencadenaron en las redes sociales. “Aún me hubiera gustado explayarme más -explica el cantante de Gandia a Levante-EMV-, pero la gente últimamente entra a la greña en todo, así que preferí ser breve”.

Discusiones y reconocimiento

Panxo se alegra en lo profesional y en lo personal por la victoria de Nebulossa al igual que lo hacen Samantha, Tesa, Carles de Smoking Souls o Artur de La Fumiga, que son solo algunos de los muchos músicos de la escena valenciana que han pasado por los estudios Atomic para que Dasousa produzca sus discos. Como dice Panxo, algún secreto tienen que tener esos estudios en Ondara para que durante tantos años “los grupos que han destacado en el País Valenciano vengan de las comarcas de alrededor”. “Quizá es esa capacidad que tiene Mark para saber leer los momentos de la música, fijarse en lo que funciona y en lo que ya no funciona, de implicarse en los proyectos y, sobre todo, de dar confianza a los artistas”, apunta.

Panxo reconoce que en el estudio ha discutido muchas veces con Mark -a quien conoce de antes incluso de estrenarse con él en la grabación de “Estiu”- porque los dos son igual de tercos a la hora de defender sus propuestas musicales. Pero también explica que fue el ahora líder de Nebulossa “el primero en creer en el potencial que tenía mi proyecto, más incluso de lo que podía creer yo. Mark sabe sacar todo el potencial que tienes dentro. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con todos los artistas que han pasado por su estudio y es lo que ha hecho con Mary. Por eso lo de Nebulossa está siendo tan bonito”.

"El hombre de los hits"

“A mí me alegra mucho que una mujer como Mary nos represente en Eurovision, porque parece que las mujeres tengamos un sesgo de edad y que nuestra carrera tenga que caducar antes que la de los hombres”, proclama la rapera Tesa, otra “hija” de los estudios Atomic. A Dasousa, Tesa lo define como “el hombre de los hits”, con un don especial para acertar el éxito. “Es un músico y un productor metódico, trabajador, simpático y muy comprometido”.

“Mark nos dio la profesionalidad necesaria a la hora de creer en lo que hacíamos”, confirma el líder de Smoking Souls, Carles Caselles, quien también destaca esa capacidad “visionaria” del productor a la que aludía Panxo a la hora de detectar por dónde fluyen las corrientes musicales sin traicionar la personalidad del artista. “Además, es un trabajador incansable -añade-. Cuando llegábamos al estudio para grabar él ya llevaba currando desde las cinco de la mañana pensando en qué era lo mejor que le podía ir a la canción”.

Respeto al artista

“Es un músico increíble pero, sobre todo, es un tío muy sano, que da mucho espacio y que respeta mucho a la gente con la que trabaja -describe Samantha Gilabert-. No te agobia, no le preocupa el tiempo, si tienes que grabar un tema 30.000 veces hasta que sale bien, lo haces. Da mucho gusto trabajar con él”. La cantante de Beniarrés conoció a Dasousa cuando empezó a cantar con Cactus y volvió a él tras su paso por Operación Triunfo, y con él conoció a Mary, una mujer a la que define como “una artista de los pies a la cabeza, con una visión muy moderna de las cosas… Y que, además, me ha peinado y maquillado para mis videos”.

“Mark siempre se ha entregado en cuerpo y alma a los artistas con los que trabaja y siempre con presupuestos bajos -destaca Artur Martínez, vocalista de la Fúmiga, la banda de Alzira que también debutó en un estudio con Dasousa-. Es de las personas que más nos ha enseñado de música en este mundo. Veníamos con un chip muy ligado a la música del conservatorio y de calle, y él fue el que nos llevó a la sonoridad que tenemos ahora”.

Un acto de justicia

Artur concluye que el triunfo de Mark y de Mary el pasado sábado en el Benidorm Fest “es un acto de justicia, una manera de cerrar un círculo, el reconocimiento porque son músicos desde que se levantan hasta que se acuestan”. Un éxito que, quieran o no, les ha pillado tan de sorpresa que el sábado, según cuenta Artur, lo que más le preocupaba a Dasousa era si podía llegar este lunes al estudio para ponerse a trabajar en el disco de Pep de la Tona, el nuevo proyecto musical de Josep Nadal.

El de la Fúmiga sabe todo esto porque estos días está ayudando a Nebulossa a centrarse en la parte musical del proyecto mientras él se ocupa de lo demás. Por eso tiene especial valor que él diga que la responsable del éxito sea más de Mary que de Mark. “Es ella la que siempre ha soñado hacer un tipo de música con esas referencias ochenteras que llegara a mucha gente. Ella tiene su centro de estética y su spa, pero es la que ha peleado al cien por cien para que Nebulossa llegue al lugar que ha ha llegado. Es la absoluta protagonista”.