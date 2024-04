El gobierno de la diputación riega a Ontinyent con 1,7 millones en subvenciones directas

La Junta de Gobierno de la Diputación de València ha aprobado este martes una inyección de 1,7 millones de euros en subvenciones directas para el Ayuntamiento de Ontinyent, a propuesta de la delegada del área de Cooperación Municipal, Vicepresidenta 1ª de la corporación valenciana y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix.

Entre las actuaciones destaca la ayuda de 748.246,35 euros destinada a la renovación de la red de agua potable de la calle José Simó Marín; junto con la concesión de 633.547 euros al consistorio para ejecutar mejoras de la movilidad peatonal y pacificación del tráfico en las calles que conforman las islas del grupo de viviendas de Ramón-Llín; y 326.824 euros la urbanización de la calle Música Úbeda y la parcela del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent donde se emplazará la 2ª fase del museo y el nuevo Centro de Formación.

Natàlia Enguix ha puesto en valor la importancia y necesidad de unas actuaciones “que mejorarán el espacio para los y las peatones, contribuyendo a tener una ciudad más segura y cómoda para las personas”. A su vez, Enguix ha lamentado las críticas de la oposición, puesto que el PSPV-PSOE y Compromís no han apoyado las inversiones y han votado en contra de su inclusión en la Junta de Gobierno.

Acuerdo de gobierno

Enguix ha asegurado que espera “que los compañeros de Compromís y el PSPV de Ontinyent y la Vall d'Albaida nos den la enhorabuena por el dinero y las inversiones que llevaremos a Ontinyent y la Vall d'Albaida. No espero otra cosa, porque estamos aquí para trabajar por los intereses de Ontinyent y el Valle, con un acuerdo de gobierno que vosotros mismos –dirigiéndose a la oposición- también ibais a aprobar si estabais en el gobierno, pero ahora que no estáis ya no os parece tan bien. Nosotros no pedimos amnistías, nosotros pedimos inversiones para nuestro pueblo y nuestras comarcas. Estamos aquí para defender los intereses de Ontinyent y la Vall d'Albaida. Lo diré aquí y donde haga falta”, remarcaba.

Desde Ens Uneix valoran "positivamente" el cumplimiento de la palabra dada por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, “con luz y sin ningún problema, dando cuenta a la Junta de Gobierno para que sea público y con constancia de todas y todos, porque no hay nada que esconder, en lugar de otorgarse estas ayudas por decreto, como se ha hecho en el pasado".

Por su parte, el PSPV ha pedido "para todos los ayuntamientos de la provincia el mismo trato que la Diputación de Valencia da al Ayuntamiento de Ontinyent" después de denunciar que "aún no ha llegado ni un euro este año a los ayuntamientos del fondo de cooperación".