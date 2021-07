L'Associació d’empreses d’Arts Escèniques del País Valencià (Avetid) se ha pronunciado hoy sobre el malestar existente entre las artes escénicas valencianas y l'Institut Valencià de Cultura a raíz de las ayudas destinadas al sector. Entre otras cosas, la asociación ha asegurado en un comunicado que las ayudas "están obsoletas".

"Hace tiempo que denunciamos la desconexión entre las buenas intenciones a nivel político y su puesta en práctica. Lo cual nos habla, probablemente, de una mala ejecución técnica, en fin, no lo sabemos... Sinceramente, queremos pensar esto, y no, que no importa políticamente. Sabemos que importa, porque se han hecho esfuerzos presupuestarios, pero no son suficientes para enfrentar el futuro de una manera profesional. Hace tiempo que los técnicos de la administración reclaman más personal. Es la queja más habitual cuando nosotros pedimos rapidez en convocatoria resolución o alegaciones... Y posiblemente esa queja hubiera sido recogida y solucionada por el Consejero de Cultura si lo/la responsable pertinente hubiera aportado más contundencia/urgencia o si hubiera existido una voluntad política real para encontrar una solución en el grave problema de carencia de operatividad en la gestión administrativa del IVC", explican.

"Y lo que está pasando realmente es sin duda grave, porque además de lo ya expuesto, las ayudas al sector de las artes escénicas están obsoletas, no contemplan la diversidad de proyectos que conviven ahora en el ecosistema existente de nuestro sector profesional. No permiten la planificación ni a medio ni a largo plazo, ni están dotadas económicamente como es debido; aunque han subido, que es lo que se nos dice habitualmente, -y es cierto-, pero partíamos de la precariedad absoluta y esto, sinceramente, es razonablemente fácil de mejorar".

Y continúa: "Hace unos días nos han comunicado que se ha empezado a trabajar en el cambio de redacción de las Bases, pero desconocemos con quienes, como y en qué dirección: No se puede hace ese cambio a espaldas del sector y sin la complicidad y opiniones de los profesionales".