Las últimas noticias del concierto de José Luis Perales en València, que se celebrará hoy a partir de las 21.30 horas en la plaza de toros, pasan por el pronóstico meteorológico en una jornada lluviosa hoy en la capital del Túria y en la que, además, se anuncian precipitaciones para las próximas horas.

El concierto de José Luis Perales hoy en València es al aire libre, de ahí la preocupación de los miles de fans que compraron las entradas hace meses y que ahora pueden quedarse sin ver al cantautor por la inoportuna lluvia.

Probabilidad de lluvia en el concierto de José Luis Perales en València

La ciudad de València permanecerá en alerta amarilla por fuertes lluvias hasta la próxima medianoche. El concierto de José Luis Perales comienza a las nueve y media de la noche (21.30 h) y se prolongará al menos durante dos horas, así que es muy probable que las precipitaciones amenacen con aguar el recital.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estima que en esos momentos no lloverá, pese a que existirá un 95 % de probabilidades de que las nubes descarguen algún chaparrón. La Aemet espera lluvia para las horas previas (sobre todo entre las cinco y las siete de la tarde), pero no para cuando se desarrollará el concierto de José Luis Perales en València. En concreto, en esos instantes se espera que el cielo esté cubierto con nubes altas y que no caiga ni una gota, pero lo cierto es que la amenaza de lluvia persistirá y por eso la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá la alerta amarilla por fuertes lluvias.