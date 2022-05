Ozuna, icono global de la música urbana latina y uno de los padrinos del reggaeton y el trap, es la nueva confirmación del Festival internacional Diversity València que se celebrará del 21 al 23 de julio en la increíble Ciutat de les Arts i les Ciències.

"El demandado sonido urbano que Ozuna representa a nivel mundial no podía faltar en un cartel que apuesta por la mezcla de géneros y que no quiere perderse la potente vuelta de uno de sus históricos con novedades musicales que no paran de cosechar éxitos desde su flamante reaparición en Santo junto a la diva Christina Aguilera, que también actuará en el Festival el mismo día que lo hará el artista", han señalado los responsables del festival en un comunicado.

Ozuna actuará el viernes 22 de julio, junto a Christina Aguilera, Martin Garrix, Nicki Nicole, Kelis, Tiwa Savage, Sevdaliza, MY BABY y la artista valenciana Sandra Monfort que protagonizará la sesión Rising Star (artistas de la Comunitat Valenciana) de la jornada.

Asimismo, el viernes contempla varios vivos y Dj Sets de electrónico que tendrán lugar en dos de los clubs internos que alberga el Festival. Los espacios MYA Club y MYA Experience contarán desde 19:00 hasta las 02:00 de la madrugada con actuaciones alternas de Dave Rowntree (integrante de Blur) Dj Set, Kid Simius live, Los Pilotos live, Blackpanda live, Kasi y Jotapop.

En total, más de 50 shows musicales durante 3 días y 10 shows únicos en España a los que se sumarán nuevas confirmaciones.

La programación completa, con perfiles transgresores, icónicos e históricos, contempla actuaciones tan esperadas como la de Måneskin, que protagonizará uno de los pocos conciertos completos que el grupo italiano dará en nuestro país. El legendario padrino del punk, Iggy Pop, más Black Eyed Peas, H.E.R. (y su primera vez en España en una actuación exclusiva para el Festival), Nicky Nicole, Armin van Buuren, Martin Garrix y AURORA son algunas de las presencias internacionales más esperadas de la gran cita.

Además, València Festival se ha aliado con Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa encuentros en torno al directo.

El año de Ozuna

Tras iniciar 2022 con el exitazo "Santo" junto a Christina Aguilera, Ozuna no para de cosechar éxito tras éxito como adelanto de lo que será su próximo álbum Ozutochi. "El lanzamiento de tres sencillos posteriores con singles tan aclamados como "Apretaíto" (con reivindicativo videoclip sobre diversidad corporal incluido), "Deprimida" o "G WAGON" vaticinan un gran año para un histórico del género trap y reggaeton que nos ha dejado himnos como "Taki Taki", "Vaina loca", "Criminal", "Se preparó" o "El Farsante"", destaca el festival.

El cantautor de raíces puertorriqueñas y dominicanas es uno de los artistas latinos de mayor trascendencia y uno de los más escuchados en todo el mundo. Desde sus inicios musicales en 2015, Ozuna ha recibido numerosos galardones y reconocimientos como, por ejemplo, haber sido elegido una de las figuras más influyentes en el mundo por la revista Time. Premio Compositor de Música Latina Contemporánea del Año (2019, 2021) y Canción Latina Contemporánea del Año (2020) por Taki Taki son otros de sus galardones.

Con dos Latin GRAMMYs a su espalda, Ozuna recibió el premio especial Evolución Extraordinaria en los Latin American Music Awards 2021 y el Premio Solidario en los Premios Soberano 2021 por su compromiso social.

El recinto de la Ciutat de les Arts i les Ciències donde se celebrará el Diversity València Festival es ya parte de una plataforma virtual de entorno 360º en la que se puede visualizar de manera virtual los múltiples espacios reservados para la cita más internacional del año. Con Ozuna, la Ciutat de les Arts i les Ciències vibrará desde el cielo “hasta el suelo”.