Carles Alberola: "Para llegar a más público necesitas programas que no se hacen"

Dicen que Carles Alberola es el Woody Allen valenciano, quizás por eso sabe que las palabras más bonitas no son «te quiero», sino «es benigno». Esta tarde regresa al oficio del teatro porque «es mi vida y contar historias un placer indescriptible».

¿Cómo se encuentra?

Muy bien porque me siento afortunado en este tránsito después de un cáncer. Entiendes que somos prescindibles y muy vulnerables. Debemos aprovechar el tiempo en cada conversación y encuentro.

Esta semana ha hecho público su vuelta después de un año.

Estoy con muchas ganas. Nuestro oficio es vitamínico, para escribir o ponerte delante del público. Eso es lo que más deseo en estos momentos.

¿Nervioso?

Mucho. Si de normal ya me pongo nervioso...

¿Subirse al escenario no es como ir en bicicleta?

No es que se olvide, es el grado de responsabilidad ante la gente que te ha elegido para su momento de ocio. Si siempre te pones nervioso, pues ahora más, porque el reto es poder hacer el que hacía y pensar que todo irá bien como antes.

¿Será como antes?

No, y lo sé. Espero estar bien vocal, física y anímicamente. En este proceso de vuelta, cuando ensayas, te reencuentras con una parte tuya que estaba dormida, y es maravilloso volver a saludarte.

Regresa con ‘Waterloo’.

Un monólogo que escribí con Pasqual Alapont. Una hora y veinte minutos en el escenario contando una historia con dieciséis personajes.

¿Se va a centrar en el teatro?

Ojalá pueda continuar ramificando mi capacidad creatividad porque hay historias que puedes contar mejor en un medio que en otro. Ahora estoy simultaneando el proyecto de una serie de televisión, la segunda temporada de «Després de tu», en el escenario con «Waterloo» y preparando proyectos para dos años vista.

¿Repetirá en el cine?

El cine te quita mucho tiempo para ver un proyecto. Bueno, también pasa en teatro. A veces me dicen que he hecho muchas cosas, pero si contará todos los proyectos que se quedan en el cajón….

¿Muchos?

Podría ser una quinta parte de todo lo que preparo. No cierro la posibilidad de hacer otra película, estamos trabajando con proyectos, pero es difícil. Pero como experiencia fue fantástico.

¿Por qué no existe una industria audiovisual valenciana?

Es un problema de creencia, de voluntad y de recursos. A veces, veo una secuencia de una serie y sé que tiene el presupuesto de dos capítulos nuestros. Así es muy difícil competir.

¿La televisión pública debe ser el motor de esa industria?

Canal 9 tardó muchos años en apostar por la ficción. Cuando presentamos nuestro primer proyecto, «Autoindefinits», un alto cargo de entonces me dijo que dudaba que el humor en valenciano funcionará. Después se demostró que la ficción valenciana podía existir y competir. El cierre de Canal 9 provocó un parón que desmanteló el sector.

¿Y ahora con À Punt?

Hay voluntad, pero sigue habiendo falta de creencia y de recursos. En el sector audiovisual falta una apuesta contundente, porque para llegar a más público necesitas un tipo de programas que no se hacen.

Albena nace con esa voluntad.

Hemos hecho muchas y nos hubiera gustado tocar más géneros. De pequeño me gustaba el musical, tuve la suerte de trabajar con Dagoll Dagom y después monté dos espectáculos que recibieron los premios más importantes, pero no hay continuidad.

¿En este año de parón le ha dado tiempo a repensar?

Si este año he hecho alguna cosa es pensar. Le he pegado muchas vueltas a la profesión, a mi vida, a mis relaciones, pero no me gusta mirar atrás, y lo que deseaba era no perder la ilusión. Cuando vives una experiencia tan fuerte te hace entender lo que vale la pena.

¿Cómo ve el sector?

Muy mal.

¿En qué?

Se programa poco y pocos días, lo que impide el boca-oreja, que es la mejor publicidad. Hay mucha producción muy atomizada, se trabaja muy barato. Estamos cobrando menos que hace 20 años y con poco tiempo para producir. Las producciones son de menos actores.

¿Ha escrito cosas nuevas?

Estoy en un laboratorio de escritura en el Institut Valencià de Cultura donde llevamos seis meses trabajando cuatro autores bajo la visión de Paco Zarzoso y estoy preparando proyectos tanto para Albena como para otras compañías, como l’Horta Teatre.

Cuando esta noche acabe la representación, ¿en quién pensará?

Pensaré y abrazaré a toda la gente que me ha acompañado y tranquilizado para hacer fácil este año.