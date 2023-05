Una universitaria de la Católica gana un premio de Diseño en EE UU

Los clásicos de la literatura se han reeditado en numerosas ocasiones y en decenas de idiomas, pero una joven estudiante de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha sorprendido al jurado de un prestigioso premio de Estados Unidos diseñando nuevas portadas y lomos de ocho títulos universales y que han pasado a la historia de las letras.

Vega Tapia Borrego, alumna de 4º del Grado en Multimedia y Artes Digitales de la UCV ha conseguido un premio Gold ADDY en los prestigiosos American Advertising Awards, unos galardones de diseño gráfico que organiza la Federación Estadounidense de Publicidad.

A falta de saber si será el premio de oro o de plata —lo que se hará público en una gala el 1 de junio— la estudiante explica que el proyecto que presentó era el trabajo de clase de una de las asignaturas que cursaba en el Nazareth College, de Nueva York, donde ha estado un cuatrimestre estudiando con una beca Mundus de la universidad privada valenciana, que facilita estancias internacionales a su alumnado.

Según explica la universitaria, es una amante de la lectura por lo que decidió crear las portadas que le gustaría tener «dándoles un toque de profesionalidad» y en tonos azules y dorados, sus colores preferidos. Pero, sobre todo, lo más destacable de su trabajo son los lomos, «la parte que más se ve cuando guardas los libros en la estantería».

«Tenía claro que quería que esa parte fuera especial», asegura. «Son ocho obras clásicas y, juntas, forman y completan un paisaje diurno y otro nocturno», explica.

La Divina Comedia, Don Quijote, El retrato de Dorian Gray, Hamlet, Orgullo y Prejuicio, 1984, Sherlock Holmes y El gran Gatsby son los títulos a los que esta joven de 22 años ha dado otra ‘cara’ con un diseño elegante que ha llamado la atención de los expertos.

Alguna oportunidad

«Fui pasando fases (primero a nivel local, luego de distrito…) y no me lo podía creer. Es muy surrealista todo, ser ganadora a nivel nacional es una pasada y me da mucha vergüenza», explica con humildad Vega Tapia.

«Todo el mundo está felicitándome y diciéndome que es una pasada de premio, que es grande», confiesa. Asimismo, cabe destacar que ningún estudiante del Nazareth College había ganado antes, destacan desde la UCV.

A la pregunta de si espera que esto le abra algunas puertas en su futuro profesional, la joven de Salamanca reconoce que sí. «Seguro que me da alguna oportunidad; mis profesores de EE UU me han dicho que es un premio conocido, y que lo gane en mis años de carrera...».

De hecho, fueron estos docentes quienes animaron a la estudiante a presentar su proyecto, después de un mes trabajando en él.

Vega Tapia cuenta que le gustaría trabajar en Estados Unidos, por eso quiso estudiar unos meses allí. «En el ámbito de la publicidad y el diseño es un país muy importante y la ventaja es que tengo facilidad con el inglés», detalla.

Querría dedicarse, según añade, al mundo del packaging y el branding, en una agencia de comunicación, porque las salidas en el diseño editorial las ve limitadas.