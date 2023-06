Fernando Delgado renuncia como presidente del Patronato del Bellas Artes

El escritor, periodista y exdiputado autonómico Fernando Delgado, presentó el pasado lunes su renuncia como presidente del Patronato del Museo de Bellas Artes de València, puesto al que accedió en febrero de 2021 tras ser nombrado por decreto del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La renuncia de Delgado no se debe a motivos políticos relacionados con el futuro cambio de gobierno en la Generalitat, sino porque el escritor considera que «ha cumplido un ciclo» al frente del organismo rector del museo, según explicó ayer el propio escritor a preguntas de Levante-EMV.

«He tratado de aportar lo que ha estado en mi mano para trabajar por el museo -destacó ayer Delgado-. Han sido unos años muy satisfactorios en los que desde el patronato hemos contribuido a abrir el museo a la sociedad, pero ya ha llegado el momento de cerrar este ciclo».

Dar emoción al museo

En la primera reunión del Patronato con Delgado como presidente en 2021, éste declaró que su principal objetivo era «dar emoción al museo, que posee una maravillosa colección». «València es un gran espacio para el arte y la vida y en la memoria de este museo se proyecta todo un río de miradas y palabras». Y precisamente de cara al río van algunos de sus deseos: «Me gustaría que el museo tuviera una expansión a la calle, que bajara hasta el río», dijo Delgado,

«Han sido años muy satisfactorios en los que hemos contribuido a abrir la pinacoteca a la sociedad»

«Fernando fue tremendamente generoso cuando aceptó el cargo de presidente y su presencia y su trabajo han contribuido ha mejorar la imagen del museo», subrayó ayer por su parte Carmen Amoraga, actual Directora General de Cultura y Patrimonio.

Amoraga citó entre otros avances impulsados desde el patronato bajo la presidencia de Delgado la institucionalización de las reuniones de forma periódica «y fructífera» o el impulso que se ha dado a la nueva Ley del Museo de Bellas Artes de València.

Impulso de la Ley del Museo

La ley no se ha aprobado en esta legislatura, tal como era el objetivo del Patronato, pero el que ha sido su presidente está convencido de que «el nuevo gobierno no desaprovechará la oportunidad de avanzar» para lograr un centro cultural con más autonomía funcional y de gestión que convierta la pinacoteca del antiguo San Pío V en una entidad de derecho público.

Este periódico ha tenido acceso al anteproyecto de esta «Ley de creación de la entidad de derecho público para la gestión del Museo de Bellas Artes de València» que, según ha explicado Amoraga, ha sido realizado por técnicos de la Generalitat, de la Universitat de València y del Ministerio de Cultural. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno estatal es la administración titular del museo, aunque la titularidad de las competencias recae en la Conselleria de Cultura desde 1984.

La Dirección General de Patrimonio empezó ya 2015 a trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura, entonces gestionado por el PP, en un cambio de la configuración legal del museo. Pero no fue hasta 2022 cuando la Abogacía del Estado abogacía emitió un informe que permitía a la Generalitat elaborar la ley para transformar el museo en una entidad de derecho público siempre y cuando no se tocase su titularidad estatal.

Hasta entonces, las propuestas para darle más autonomía administrativa a la pinacoteca pasaban por ser gestionada a través de un consorcio o una fundación, que quedaron descartadas al no considerarse «las más adecuadas».

Cuando finalmente tanto el ministerio como la Generalitat concluyeron que la mejor fórmula era la de entidad de derecho público, los técnicos estuvieron trabajando en el articulado de un proyecto de ley con el objetivo de ser aprobado o por la conselleria o por Les Corts.

También en 2022 se introdujo en la modificación de la Ley de Patrimonio con una disposición transitoria que habilitaba la futura elaboración de la ley. Aun así, cuando el proyecto estuvo listo a finales del pasado año, se consideró que no llegaría a tiempo para recibir el visto bueno en este mandato.

«Confío en que esta ley se apruebe porque sería un retroceso no tramitarla», ha señalado Amoraga, quien ha destacado que el proyecto es «un documento pactado y que ha sido elaborado por criterios técnicos y no políticos. Se empezó a trabajar con el PP y ha continuado después. Es bueno no solo para el museo sino también para su patrimonio y para sus visitantes».

Los objetivos de la ley

El objetivo de esta ley, tal como ha subrayado Amoraga, no es solo convertir al Museo de Bellas Artes de València en una entidad de derecho propio sino también equipararlo legislativamente al siglo XXI ya que su actual regulación tiene ya varias décadas.

Entre otros aspectos, este nuevo marco legal permitiría al museo tener personal propio (como lo tiene, por ejemplo, el IVAM) y agilizar la reposición y contratación de plazas (como las de conservadores y restauradores) ya que no estará sujeta a la Ley de Función Pública.

La nueva ley también ampliaría la posibilidad de elegir al director o directora del Bellas Artes, que dejaría de ser un «jefe de servicio» como en la actualidad. Es decir, con la actual regulación la persona responsable de la dirección del museo tiene que ser un funcionario y con la nueva ley podría ser cualquier persona que sea considerada como la más conveniente para el puesto, elegida mediante un concurso o por designación directa de la Generalitat.