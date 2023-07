El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha hecho pública la composición del cartel de cada uno de las cuatro jornadas que durará el evento. Una programación que tendrá a Vetusta Morla como banda principal el jueves 13 de julio, a The Offspring el viernes 14, a Franz Ferdinand el sábado 15 y a Bastille y Crystal Fighters el domingo 16.

Además, y según ha informado el festival, ya se han vendido el 92 por ciento de los abonos generales y el 96 por ciento de los abonos VIP. Las entradas de día se pondrán a la venta mañana jueves a partir de las 12 horas por un precio de 35 euros más gastos de gestión.

La jornada inaugural

La primera jornada del FIB 2023 -la de bienvenida y, por lo tanto, con menos propuestas en el cartel- incluirá a Vetusta Morla como cabeza de cartel y con Clean Bandit, Viva Suecia, The Wombats y Sigala, más las sesiones de Cool Nenas, Alexander Som y Boccachico.

El primer plato fuerte

El viernes será el turno de una de las propuestas más esperadas por los “fibers” de este año, la de la banda de pop punk estadounidense The Offspring. La jornada se completará con Kaiser Chiefs, Orbintal, La Casa Azul, La La Love You, Elyella, Nova Twins y The Sherlocks. El cartel también ha reservado para este día a Twin Atlantic, Rusowsky, Rojuu, Jimena Amarillo y Ley DJ más las sesiones de Vuelo Fidji, Taao, Dani Less, Isaac Corrales y Zaza.

Rock desde Escocia

Los escoceses Franz Ferdinand serán la banda principal de la jornada del sábado 15 de julio, acompañados por Zara Larsson, Tom Odell y 2Manydjs. También actuarán en este día Dean Lewis, Amaia, Ginebras, Sidonie, Second, Sports Team, Only the Poets, Jaimie Webster, Regard, Rufus T Firefly y Ladilla Rusa. Las pinchadas del valenciano Toxicosmos y Don Gonzalo completarán la propuesta sabatina del FIB.cc

Dos últimas propuestas

El festival cerrará el domingo 16 su edición de 2023 con los platos fuertes de Bastille y Crystal Fighters, además de La M.O.D.A., Iván Ferreiro, Benson Boone, Mimi Webb, The Reytons, Shinova y Depedro. También actuarán ese domingo Belako, Navos, Ciudad Jara, Amatria y Maadraassoo y pincharán Wisemen Project, Don Fluir y Angel Pop.