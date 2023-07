Centenares de personas se han presentado hoy al castin de Operación Triunfo en València. Los primeros asistentes aguardaban desde las cinco de la mañana a las puertas de Feria València para recibir la pegatina azul que los conduce a la segunda fase del castin, que se celebrará mañana a puerta cerrada en el mismo lugar.

Como novedad, en esta edición, que llegará a la plataforma de Amazon Prime a finales de año, la primera canción que los aspirantes deben interpretar en un mínimo de 20 segundos tiene que estar incluida en la playlist de 50 canciones escogidas por la organización.

La directora de Operación Triunfo, Noemí Galera, explicaba minutos antes de la prueba que la decisión estaba relacionada con los derechos de autor de las propias obras. Además, en sus palabras, "es una manera de ir adentrándose en la academia, ya que allí tendrán que interpretar los temas que les digamos nosotros".

Algunos de los temas que los aspirantes pueden interpretar durante el castin son canciones actuales como "Nochentera" (Vicco) o "Flowers" (Miley Cyrus), aunque también hay algunos clásicos como "Me cuesta tanto olvidarte" (Mecano) o "The best" (Tina Turner).

Esta es la lista completa de las canciones escogidas: