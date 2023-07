El Festival Itinera prosigue incansable con su ruta por todos los rincones de la Comunitat Valenciana. Rincones en cuyos enclaves encontramos los Pobles Xicotets de menos de 2.000 habitantes que tienen el mismo derecho a disfrutar de la cultura, la danza y la música que las localidades con mayor densidad poblacional. Como por ejemplo Aras de los Olmos, en la comarca de Els Serrans, provincia de València. Población, 375 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística en 2021. Uno de los municipios que estrenaron la primera edición de Itinera el año pasado en la Comunitat Valenciana, y que repiten este año.

“Recuerdo una gran afluencia de gente, y la satisfacción de poder disfrutar de una jornada de Jazz matutina.”, explica Salomé Castro, Concejala de Juventud, Deportes, Cultura, Mujer e Igualdad, y Medio Ambiente de Aras de los Olmos. “Los habitantes del pueblo tienen mucho interés en disciplinas como la música, el teatro, la poesía, etc. Por eso desde el Ayuntamiento tratamos de hacer una programación rica y de calidad que cubra distintas necesidades, inquietudes y rangos de edad. Creo que es beneficioso poder cubrir parte de las necesidades de cultura musical para conocer nuevos estilos, géneros, su cultura y potenciar la diversidad y todo lo que nos transmite y aporta la música.”

Ese es precisamente uno de los principales objetivos del Festival Itinera. Vertebrar el territorio, democratiza la cultura y pone de relieve el problema de la despoblación ayudando así a combatirlo. Por eso, Itinera cuenta con el respaldo de instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, la Ruta 99 (poblaciones valencianas que cuentan con menos de 100 habitantes), La Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Agenda AVANT) y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Y si el año pasado las habitantes de Aras de los Olmos pudieron disfrutar del jazz, Itinera les brinda este año una muestra de diversidad estilística completamente diferente.

“Llegué a la Comunitat principalmente por amor (risas)”, recuerda el portugués Joao Lázaro, uno de los componentes del grupo Baobab. “Mi mujer es de La Pobla de Vallbona y ya llevo 7 años instalado aquí. Además, la cercanía y amabilidad de la gente me recuerda mucho a la de mi país”. Baobab practican un estilo musical de músicas del mundo con raíz africana. “Es un proyecto de músicas del mundo como Cuba, Brasil, Nigeria, Ángola, etc., todas ellas de raíz africana, todo combinado con sonoridades más contemporáneas como el jazz o la música moderna. Resumimos este proyecto como un viaje alrededor del mundo a través de la música y el baile”. La actuación de este grupo tan particular se podrá disfrutar mañana jueves 27 de julio a las 20:00 en la Plaza de los Serranos de Aras de los Olmos.

Y es que no solo los habitantes de estos Pobles Xicotets se benefician de este tipo de propuestas tan singulares, sino que Salomé Castro también es consciente de lo que supone para los músicos participar en un festival como Itinera. “Veo de forma muy favorable que se abran iniciativas como las de Itinera, que proporcione a los músicos cierto tiempo de tranquilidad económica y estabilidad a los grupos seleccionados y que con esta iniciativa disminuyan la ansiedad de la incertidumbre por la que constantemente atraviesan los profesionales de la cultura.”