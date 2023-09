El Diluvi han anunciado que van a dejar los escenarios durante un tiempo, después de 11 años de trayectoria. Así lo ha hecho público hoy el grupo valenciano, cuando actúan en Alicante, en un comunicado que han compartido en sus redes sociales.

Sin dar más detalles, desde la formación han explicado que se debe a "motivos personales" que ya han provocado que, en los últimos meses, no puedan dedicarle al proyecto musical "todo el tiempo que queremos y que necesita".

Los creadores de canciones como "Junteu-vos", "I tu, sols tu", "Alegria" o "No hi ha ningú (que balle com tu)" reconocen que es una decisión que les da "mucha lástima que pase" pero también aseguran que "no es un adiós, es un hasta pronto".

Conciertos de despedida

Junto al anuncio de la noticia, El Diluvi también han dado a conocer la fecha de lo que han calificado como una "parada temporal": será a finales de 2023.

"Sabemos que es poco tiempo, pero suficiente para despedirnos de vosotros como más nos gusta, en los escenarios", han apuntado.

Por esto, han prometido que pronto anunciarán fechas de nuevos conciertos pero, antes, "en unos días", para alegría de sus fans, publicarán "nuevas canciones, nuevos vídeos y nuevas cosas que teníamos preparadas".

Un estilo musical característico

El grupo, liderado por Flora Sempere, ocupa un lugar destacado en el panorama musical valenciano -y en valenciano- con un estilo musical muy característico y apreciado, que combina las raíces de la música tradicional junto a toques de folk y mestizaje 'mediterráneo', si bien, su último disco, "Present", publicado hace año y medio, ya presentaba un sonido renovado e iba un paso más allá de los anteriores publicados por la banda (en total, 4), siempre con letras festivas a la par que comprometidas.

Ovidi, en los inicios

La formación, original de Castalla y otros municipios de l'Alcoià pero también muy vinculada a la ciudad de Alicante, se dio a conocer con versiones de Ovidi Montllor, pero pronto sorprendio con su propio estilo, en el que instrumentos como el violín, el acordeón o la bandurria tienen un marcado protagonismo.

El grupo, del que forman parte Andreu Ferré, Lluc Llorens, Txus Rodríguez, David Payà y Dani Garcia, junto a Flora Sempere, tiene varios premios, como los Ovidi o los Carles Santos de la Música Valenciana.

Casualmente, el anuncio de El Diluvi coincide también con la despedida de los escenarios de otros grupos musicales valencianos como Smoking Souls o Atupa.