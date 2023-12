Las miradas más inclusivas sobre la ‘cabeza’ de Manolo Valdés

La Fundación Bancaja acoge una nueva exposición: «Una lectura, veinte interpretaciones». Los artistas, en este caso, han sido un grupo de personas con diversidad funcional, provenientes de 20 centros de València, que han tomado como inspiración la obra del artista internacional Manolo Valdés y han creado sus versiones partiendo de una base de poliestireno.

Esta muestra se inauguró ayer, estará hasta el 18 de febrero, y se realiza dentro del marco de la 14ª edición de la Semana D-Capacidad, con la colaboración de CaixaBank. Reúne alrededor de veinte esculturas que versionan la obra «Cabeza V», del valenciano Valdés, una obra que tiene como origen el retrato que el pintor impresionista Matisse hizo en 1936 de Dorothy Paley, una reconocida editora de moda que fue retratada por el pintor francés en varias ocasiones.

«Una lectura, veinte interpretaciones» es una iniciativa que se centra en potenciar aspectos como la psicomotricidad fina, la imaginación, la autonomía, el trabajo en equipo, incluso la autoestima, además de crear un espacio que les permita a los centros fomentar la creatividad de sus alumnos con diversidad funcional.

Entre los autores de las piezas, se encuentran diferentes centros ocupacionales, como el CO La Torre, COM Grabador Planes, el CO Nou Renàixer, el CO Koynós, CO Tola, CO Praga, COM Isabel de Villena, CO Luz Verde; otras entidades como la Fundación Espurna, la Associació MOU-TE, la Fundación Asindown o la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV); centros educativos como Escuelas San José o el IES Orriols, este último con su alumnado del programa PFQB; el Taller Món Gran, Cuidiscap, Residencia Las Suertes, el IVASS de Cullera, el Centro de Día El Cabanyal (Cruz Roja) y la Fundació Stella Maris.

Aprovechando la inauguración de esta exposición, las dos entidades organizadoras del proyecto, CaixaBank y Fundación Bancaja, anunciarán los ganadores de la 10ª Convocatoria Capaces. Este certamen otorga 150.000 euros a iniciativas destinadas a mejorar la autonomía de personas con diversidad funcional de la Comunitat Valenciana.

El jurado de la convocatoria tendrá que valorar los 67 proyectos que se presentaron hasta el pasado 26 de octubre, enfocados en promover la formación para la mejora de la empleabilidad, el apoyo a procesos de inserción laboral y autoempleo, el acompañamiento a las personas en los procesos de inserción en empresas y Centros Especiales de Empleo, además de favorecer la autonomía personal, la inclusión en la comunidad y el apoyo psicosocial al entorno familiar.

Actividades inclusivas

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad —este domingo, 3 de diciembre—, la Fundación Bancaja ha programado múltiples actividades que tienen como objetivo la experiencia artística como forma de inclusión, dirigidas a todas las personas interesadas, tanto con algún tipo de diversidad funcional como al público general.

Paralelamente a la exposición sobre Valdés, se han organizado charlas entre el artista Xisco Mensua y personas que pertenecen al colectivo de la salud mental de los Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) Sant Pau, Velluters y Mentalia Puerto. En concreto, se plantea un diálogo entre los alumnos y el creador, tocando temas como la vulnerabilidad, la emoción, la creación y la expresión artística, que les permitirá compartir sus versiones de esta creación.

Antes de estos encuentros, las entidades sociales han realizado un trabajo previo con los usuarios de sus centros, inspirándose en la pieza «Vulnerables» de Mensua, compuesta por ocho collages —«Sueño, Muerte, Miedo, Alma, Locura, Suicidio, Tristeza, Enfermedad»—, con el propósito de experimentar cómo ilustrar los diferentes estados de la persona, a través de elementos evocadores.

Otra de las actividades programadas es la del «Taller sin barreras», donde poniendo en el centro la exposición «Antonio Saura. Esencial» —actualmente también en la Fundación Bancaja—, realizan una actividad didáctica. De esta manera, permiten una colaboración entre los alumnos de primaria del Centro Sagrado Corazón Vedruna València y las personas de los colectivos de salud mental y diversidad funcional.