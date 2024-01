Aún queda lejos el próximo verano, pero ya podemos volver a hacernos una idea de lo que es disfrutar de un buen concierto nocturno a casi 30 grados en uno de los escenarios preferidos de los valencianos: los Jardines de Viveros.

Aunque aún nos se ha anunciado ni la programación del ciclo Concerts de Vivers, que tiene lugar en julio, ni de Nits de Vivers, que se celebra entre julio y agosto, hoy se ha sabido, por ejemplo, que el 28 de agosto estarán actuando allí The Smile, el proyecto colaborativo que reúne el talento de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y el batería de Sons of Kemet, Tom Skinner.

Nacida en la pandemia, la banda hizo su debut sorpresa en vivo en 2021 en Glastonbury y posteriormente anunció que publicaría su disco debut. En enero de 2022, lanzaron el primer avance del álbum, una avalancha de post-punk impulsada por guitarras titulada You Will Never Work in Television Again. El trío publicó varios singles hasta lanzar su primer LP A Light for Attracting Attention.

Paul Thomas Anderson

Este enero la agrupación publicará su esperado segundo disco a través de XL Recordings, Wall of Eyes, del que ya podemos escuchar canciones como Friend Of A Friend y que comparte nombre con uno de los temas que han visto la luz anteriormente y cuyo vídeo musical ha sido dirigido nada menos que por el cineasta Paul Thomas Anderson, director de películas como Boogie Nights, Magnolia, o Pozos de ambición. El nuevo álbum, que fue grabado entre Oxford y Abbey Road Studios, está producido y mezclado por su colaborador Sam Petts-Davies y cuenta con arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra.

Los fans de The Smile están de enhorabuena, pues podrán disfrutar de ellos en directo durante su parada por los Jardines de Viveros en Valencia el 28 de agosto. El grupo estará acompañado por el DJ y productor británico James Holden como artista invitado. Las entradas saldrán a la venta el viernes 12 de enero y se podrán comprar a través de la agenda de Last Tour.

Los Chichos llegan hasta aquí

Justo un mes antes, y dentro del ciclo Nits de Vivers, estarán actuando los históricos Chichos, que han incluido València dentro de su gira de despedida de los escenarios.

El grupo presentó el pasado mes de diciembre la gira "Hasta aquí hemos llegado" que, según aseguraron, "será la definitiva". Con ella quieren celebrar los 50 años que llevan sobre los escenarios. Empezará el 2 de marzo en Bilbao y pasará por Barcelona (9 de marzo) o Madrid (16 de marzo), entre otras localidades españolas. Los autores de Ni más, ni menos han explicado, durante una entrevista para Europa Press, los motivos que los han llevado a la retirada definitiva.

"Ya son muchos años y llegan momentos en que te cansas y te aburres de los muchos viajes, aunque es verdad que cuando subimos al escenario se nos quitan todas las penas. Te cansas porque te cansas, pero es que lo echas de menos en cuanto te vas", ha afirmado Emilio González García “Junior”. No obstante, han dejado la puerta abierta a sorprender en esta gira con nuevos temas.

Las entradas para el concierto de Los Chichos también están a la venta.