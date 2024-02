El valenciano Almácor lucha esta noche con sus "Brillos platino" para conseguir una de las cuatro plazas para la final del Benidorm Fest de este sábado. El artista se enfrenta en la segunda semifinal a María Peláe, Dellacruz, Marlena, St. Pedro, Jorge González, Yoli Saa y Roger Padrós.

¿Cómo han sido los días previos a la semifinal?

Intentamos todo el equipo estar bastante tranquilo, dar algún paseo por la playa y estos días estamos puliendo escenografía y todo lo que haremos en el escenario. Cuando vimos el escenario, nos sorprendió bastante porque era muy grande. Ha habido que adaptar algunas cosa, pero está yendo muy bien.

Aunque hay nervios, supongo que también habrá muchas ganas de pisar esta noche el escenario.

Hace unos días estaba muy nervioso por como se escuchaba porque soy muy perfeccionista con el sonido, sobre todo como me escucho yo y, así, poder hacer la mejor actuación posible. El sonido era un espectáculo y todo está muy bien. El primer día estaba más nervioso que el día de la gala porque era la primera toma de contacto en un escenario tan grande y nunca había tenido un contacto directo con tanta cámara.

“Brillos platino” es una canción muy bailable y alegre, ¿qué decide mostrar con este tema?

El brillo interno que yo quería transmitir. El tema se hizo después de un concierto de Harry Styles, que fue increíble y salí con una felicidad extrema. Quería trasmitir ese sentimiento en el tema y ese brillo interno. Es como cuando le dices a alguien que parece que le brille la cara. Es ese brillo que tienen las personas y necesitaba transmitirlo en un tema. Así surgió la canción. Surgió el tema y salió la oportunidad del Benidorm Fest. Fue increíble.

Tras tres ediciones, ¿por qué decide presentarse ahora?

Las dos primeras lo había estado pensando. Tenía esa mosca detrás de la oreja, pero creo que necesitaba un tema que me identificase al 100% y la energía que quiero transmitir. No me sentía en el momento correcto de mi carrera para tomar esa decisión. Creo que este año ha sido natural. Me gusta hacer las cosas en su momento y no me gusta correr.

¿El tema podría encajar con Eurovisión?

Al 100%. Tiene una actitud y una energía muy positiva. Es el mensaje de sacar tu brillo interior, romper con todo lo que hagas. Siento que la música es energía y la que transmite el tema es muy bonita. Veía a Maneskin en Eurovisión y no entendía nada, pero sí que entendía la energía que quieren transmitir.

Parece que la música urbana está en “boom”. ¿Es más difícil hacerse un hueco en este género?

Como en todo. Si haces música, tienes que hacerla porque te sale del corazón. Da igual la música que hagas, te tiene que molar y sentirte identificado. Requiere mucho tiempo, esfuerzo, dolores de cabeza… Pero es un viaje increíble.

Más allá de convertirte o no en representante de España en Eurovisión, ¿considera que este festival te puede abrir más puertas?

Benidorm lo he enfocado como una experiencia que quiero disfrutar. Estoy muy centrado en vivir al máximo estos días, que se me han pasado volando. Intento aprovechar el máximo todo lo que está dando de sí. No me quiero centrar en si da más o menos, quiero disfrutar y estar tranquilo.

¿Cómo es la relación con los otros compañeros?

Somos unos personajes. Tenemos un grupo de liantes, que es un espectáculo. Podríamos montar una empresa de fiestas. La gente es increíble y hay muy buen rollo.

¿Qué cree que puede sorprender de su actuación?

Es una actuación que, a pesar de que la vamos a liar fuerte, está enfocada a la televisión. Pero voy a mantener la energía con todo el mundo que venga. Va a sorprender.

Volviendo a los inicios, ¿cómo fueron los primeros pasos en la música?

Los primeros pasos son haciendo música en casa de un colega. Hacíamos la música como medianamente podíamos, subíamos los vídeos a Youtube... Siempre me ponía una excusa y, al final, decidí apostar y que fuera lo que fuera. Si quería hacer música, había que hacer el primer tema. Con tener una visita, ya me servía para decir que había empezado.

El año pasado ganó Blanca Paloma y, en todas las ediciones, ha habido algún candidato valenciano. ¿Cree que está valorado el talento musical que hay en la Comunitat Valenciana?

Sí. Este año, tenemos a varios candidatos. Hay mucho talento en la Comunitat, hay gente muy buena. En general, en España tenemos mucho talento. Me hace mucha ilusión que el talento urbano esté en auge. Que Quevedo sea uno de los mayores exponentes del género a nivel mundial ya dice mucho.

¿Diría que Quevedo es su referente?

Nicky Jam es el artista con el que empecé a escuchar urbano, Harry Styles, Justin Bieber, Feid… Me gusta mucho lo que están haciendo.

En el caso de que ganara el Benidorm Fest, ¿qué es lo primero que haría?

Liar una muy grande en Benidorm. Nos tienen que dar las llaves de Benidorm.

Y si no gana, ¿cuál sería el próximo proyecto?

Hay que ver. Quiero estar centrado en lo que va a pasar esta noche y no hacer muchos planes. Ya veremos más adelante. Si ganas, te cambia todos los planes, pero, si no ganas, también cambian. Quiero estar centrado en disfrutar.

¿Tiene ya algún favorito?

El que vaya a Eurovisión, lo va reventar. Este año somos 16 participantes de urbano, flamenco, bolero… Hay de todo y es un reflejo de la industria española. Vaya quien vaya, lo va a partir.