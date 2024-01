El 'Churro' Fest coronó a la 'Zorra' valenciana

El Benidorm Fest arrancó ayer su tercera edición y el inicio más que exultante fue un pequeño traspié para el festival, como si en vez de su nombre original la organización lo hubiera intercambiado por el de 'Churro' Fest porque, en resumidas cuentas, eso es lo que fue la gala: un churro. Un churro a nivel técnico, con fallos preocupantes en el sonido -una de las televisiones públicas más potentes de Europa no se puede permitir errores así-, y una realización sucia; un churro de presentadores, demasiado rígidos a excepción de Ruth Lorenzo, realmente la única que no es profesional del medio, y la inesperada aparición de una Inés Hernand, que aportó frescura en sus dos minutos de presencia sobre el escenario; un churro de guion: sin ritmo, sin gracia y con excesivas referencias a Eurovisión; y un churro también el criterio del jurado. ¿Cómo no iba a ser entonces un churro general?

Benidorm Fest 2024: Nebulossa se consolidan como favoritos tras la sorpresa de Miss Cafeína Del naufragio no se libraron tampoco las actuaciones de los ocho semifinalistas de anoche, a excepción de Angy y Miss Caffeina; las dos más solventes de la noche. Ambos idearon una historia, una línea argumental que contaba la historia de la canción, tuvieron un directo de profesionales, como lo que son, pese a los problemas de sonido; y crearon un paquete cerrado, con dinamismo. Mención especial a Angy, aquella emo adolescente que conquistó al público en Factor X y en Tu Cara Me Suena, y su historia de superación plagada de emoción, con un plano precioso de tres versiones de una misma abrazadas como sinónimo de aceptación de quín ella es. Cómo el jurado la dejó en tercera posición, es algo que no puedo entender. Tampoco el alegato de Beatriz Luengo: "Elegiremos lo que creemos que es mejor para Eurovisión". Porque... ¿qué es ser eurovisivo? ¿Qué tienen de eurovisivos Salvador Sobral o Maneskin? ¡Miedo me da la segunda semifinal! 6 El triunfo de la noche fue para la mejor canción, el "Zorra" de los valencianos Nebulossa, aunque no fueron la mejor actuación. La canción apunta ya a ser el nuevo himno del Benidorm Fest; ya es la más reproducida en las plataformas y podría tener un efecto Rigoberta Bandini. Pero le faltó lo que transmitió Bandini: mensaje. Para un servidor la propuesta fue puro "cliché". ¿Dónde queda el mensaje de reivindicación de la sexualidad femenina y de ser transigente? Lo sustituyeron por una propuesta dirigida al público LGTBQI+ con dos hombe en corsé. Nuevamente hombres inmiscuyéndose en territorio de mujeres. Más allá de eso, María demostró su timidez sobre el escenario y su falta de rodaje respecto a otros artistas para ser una auténtica "zorra". Material hay para hacer algo icónico, pero se le debería de dar una vuelta de tuerca para el festival europeo si gana el Benidorm Fest. El dato de audiencia de la primera semifinal aguantó el tipo, un 10 % de share y poco más de un millón de espectadores; prácticamente, el mismo dato del pasado año. Pero así como en la segunda edición, el Benidorm Fest demostró un salto cualitativo respecto a su primera entrega, no ha pasado lo mismo este año. Creo que fue la peor gala de las tres ediciones celebradas hasta el momento y eso que el inicio con los tambores, las luces en blanco y negro y el juego de planos, prometía mucho. Un simple espejismo porque la gala fue un auténtico 'Churro' Fest, que puede espantar a los espectadores de cara a la segunda semifinal del jueves y, sobre todo, para la gran final del sábado. Por el bien del futuro del festival, espero que RTVE tome nota de los fallos de anoche y los corrijan de cara al jueves. ¡Confiaremos!