Almudéver: «Los actores lo estamos pasamos fatal, las alfombras rojas son una película»

María Almudéver «reivindica desde el hígado», dice. La presidenta del Sindicat d’Actors i Actrius Professionals Valencians, afirma que la situación económica de los actores y actrices es «muy mala» y que para remontar necesitan del apoyo institucional.

¿Cómo están los ánimos en su sector?

Ahora mismo expectantes. Con el cambio político estamos esperando a ver cómo se desarrollan las cosas y ver cómo esto va a impactar en nuestra profesión. Lamentablemente somos un sector que, cada vez que hay un cambio político, nos repercute porque somos un sector que dependemos de ayudas públicas y cada gobierno tiene un programa, unas inquietudes y unas prioridades y lamentablemente nos afecta.

El cambio de Consell se prodijo el pasado mes de junio.

Hemos empezado ahora a tener reuniones con el conseller y las nuevas directoras adjuntas porque, hasta ahora, estos cargos estaban en un momento de impasse. Todo esto tiene un proceso y ahora ha entrado gente nueva. Estamos intentando acercar posturas e intentando garantizar la continuación o crecimiento del sector, que sería lo ideal.

Desconoce la sociedad la precariedad e irregularidad del trabajo del actor?

Totalmente. Lo estamos pasando fatal. La gente se queda con las alfombras rojas, los instagram y el show business pero esa no es la cara real de nuestra profesión. El estudio sociolaboral de la Fundación AISGE dice que el 86% de los actores no tiene unos ingresos anuales que provengan única y exclusivamente de su profesión y no llegan a cobrar 6.000 euros al año. Divide eso entre 12 meses. Pues, tal y como ha subido la vida, eso es una precariedad brutal, además de la inestabilidad que nos genera. Pero claro, cuando tomamos la decisión de ser artistas asumimos obviamente el mundo en el que nos metemos. Pero nuestra lucha es que esto deje de ser así alguna vez con.

Esos datos demuestran que casi cuatro de cada diez viven por debajo del umbral de la pobreza aunque tengan varios empleos.

Exactamente. Y con los bailarines pasa lo mismo, porque si no estoy equivocada, en este informe también están incluidos los bailarines. Esas cantidades nos obliga a tener que hacer doscientas cosas para llegar a final de mes. Tengo compañeros que están haciendo tres funciones simultáneas para poder llegar a final de mes y poder vivir. Somos gente que tenemos familias, hipotecas, obligaciones.. no vivimos en chalets, como la gente se cree por dos que salen en las revistas. Lo que se ve, o vende, en instagram no es la realidad. Hay muchos actores que en un momento dado han estado en la cresta de la ola pero luego están suplicando que alguien los contrate. Lo nuestro es una inestabilidad total y , de alguna manera, en eso tenemos que trabajar desde el sindicato.

Vamos que el glamour de las alfombras rojas son un paripé.

Todo es una película. A ver, hay gente top, que está bien, pero no hay tanto trabajo para todos los que somos. Mucha gente se queda por el camino. Te voy a hacer una reflexión que un día me hizo mi hermano y fue todo un tortazo de realidad: aquí, dos y dos nunca son cuatro. Ese día me quedé planchada, pero es así. Aquí muchas veces no llega el mejor y, si llegas, es porque estás en el momento justo y en el sitio adecuado, o porque se da una carambola o porque un productor o un director de repente decide que eres tú y no es la otra.

Esta situación les debe generar una ansiedad...

Tienes épocas. Los que hemos decidido dedicarnos a esto y aguantamos al pie del cañón es porque esto es nuestra vida. Igual que un médico decide estudiar medicina y puede vivir de su profesión, nosotros tenemos que aspirar a lo mismo. Claro que la inestabilidad crea ansiedad y desasosiego. De hecho, desde el sindicato se han impulsado varios proyectos y uno de ellos es el de la salud mental, que nos está afectando no solo a nosotros sino al mundo en general porque el mundo cada vez está más loco. Hay muchos meses que no sabes ni qué hacer para poder ingresar y deberíamos, como otras profesiones, aspirar a vivir lo más tranquilos posibles, pero para eso tiene que haber una industria real y fuerte.

Si a este panorama le sumas la edad. Envejecer para ustedes debe ser un calvario.

Todos nos vamos a hacer viejos y contra eso no puedes luchar. El problema no es hacerse mayor sino cómo la sociedad vende envejecer. Ese es el problema. Yo reivindico con dignidad mi edad, mi cara y mi vida y quiero papeles acordes a lo que soy.

En el estudio del que antes hablábamos, se decía que muchas actrices sufren abusos en el entorno laboral y que no lo denuncian por miedo a perder el empleo.

Escúchame, sé que nosotros somos una cara visible y nuestro altavoz es potente pero esto pasa en todas partes. Callamos por no perder nuestro puesto de trabajo y por miedo.

No se puede generalizar.

Claro, ahí está a quien violan y a quien le hacen bullying por no acceder, pero al final es maltrato. Claro que hay grados, pero es maltrato. Depende de tu grado de resistencia.

« Necesitamos más producción pública y una televisión autonómica fuerte que promueva la ficción»

Quería preguntarte por la meritocracia. ¿existe en su profesión?

Aquí, muchas veces dos y dos no son cuatro. Puedes ser una actriz maravillosa, pero resulta que no eres lo suficientemente alta, baja, rubia o morena para el partener que han pensado para ti y te quedas sin nada. En un casting entras en un tablero de ajedrez en el que no dependes de tu valía sino de lo que quiere el director de casting

¿Cómo está, en estos momentos, la cantera de actores y actrices valencianos? ¿hay trabajo o uno debe irse a Madrid o Barcelona para tener una oportunidad?

Hay mucha gente joven que, para salir adelante, está montando sus propias compañías y eso es importante. Aquí, obviamente, no hay suficiente trabajo porque apenas hay ficción. No hay oferta. Somos bastante gente y no todos podemos acceder a todas las producciones.

¿Qué necesita el sector para seguir avanzando?

El sector necesita que haya más producción pública y una televisión autonómica fuerte que promueva la ficción y, todo esto, por suerte o por desgracia, no depende de nosotros. Ese es el problema.

Necesitan más que palmaditas a la espalda, dinero públco

Necesitamos dinero público y el dinero público está para eso. Igual que se destinan partidas para sanidad o educación. Quiero reivindicar nuestro sector como parte de esta sociedad y parte imprescindible y necesaria a nivel económico, porque cada euro invertido en ficción repercute en 8 euros a la sociedad, además de nivel social, educacional, cultural y si quieres sanitario como vimos durante la pandemia, que menos mal que estaban las series, los documentales y las funciones de teatro o la música porque si no nos hubiéramos vuelto más locos de lo que estamos.

