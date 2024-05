Los libros de «Historia de Un Piano, 31.887» se agotan en las casetas de la Fira para conseguir la firma de Ramón Gener

Ramón Gener confirma en la Fira del Llibre el éxito logrado en Sant Jordi, donde fue el autor más vendido. Miles de personas han aprovechado el festivo del Primero de Mayo para acercarse a la Fira y muchas de ellas han aprovechado para intentar lograr la firma del escritor y músico catalán, hasta el punto de agotar las existencias de ejemplares no sólo preparados para la firma, sino también en las casetas. Este musicólogo y divulgador ha encandilado con su «Historia de un piano, 31.887», su primera novela, con la que recorre la Europa del siglo XX a través del secreto que esconde un instrumento musical que compró en una tienda del Barrio de Gràcia y que ha sido merecedora del Premio Ramón Llull.

«Estoy alucinado con la cantidad de gente que hay», ha señalado Gener, al poco de llegar, «no se podía ni entrar de la cantidad de gente que había por el pasadizo central y he tenido que dar un rodeo. Me he parado a escuchar una presentación muy interesante... hay tantísima gente, hojeando libros, paseando... ¡he tenido que pasar por detrás de las casetas!». Gener también ha valorado muy positivamente el espacio de la Fira y se ha montrado «muy agradecido» por el éxito en Sant Jordi, deseando también poder compartir con sus seguidores en la Fira del Llibre de València.

La presencia de numerosas familias con niños se ha hecho notar en las actividades infantiles y en las multitudinarias firmas y presentaciones, no sólo de Ramón Gener, si no también de Emma Zafón, Mª Fernanda Ampuero, y se preveén esta tarde para Rosario Raro y Valeria Correa, entre otros.

gran ambiente en Viveros, en la Fira del llibre / Fernando Bustamante

También han acudido numerosos lectores y lectoras a la presentación y firma de María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana con una larga trayectoria literaria tanto en su Ecuador natal como en España, donde se mudó con 28 años. «¡Es una hermosura!», ha celebrado Ampuero, tras explicar que era su primera vez en la Fira del Llibre de València, «no me imaginaba que fuera tan hermoso y que además coincidiera con un día libre para todo el mundo». Sus obras han sido traducidas al inglés, portugués e italiano y en 2012 fue considerada como una de las personalidades latinas más influyentes de España. En la Fira del Llibre ha presentado y firmado «Visceral», una novela que parte de la COVID para crear una suerte de manifiesto atravesado por la actualidad que viaja a través de los miedos y las obsesiones.

Ha sido la primera vez en la Fira también de Emma Zafón. Zafón logró gran notoriedad en 2016 cuando publicó con Chimo Bayo «No iba a salir y me lié». Sin embargo, con «Casadas y Calladas», novela que presenta y firma en la Fira del Llibre de València, la escritora y periodista se revela como una autora de sensibilidad y talento que, con una construcción sencilla y lineal, es capaz de dar vida a una compleja constelación familiar con una mujer en su centro.

Zafón viaja con «Casadas y Calladas» a los 70, una época en que la mayoría de mujeres vivían a la sombra de sus maridos, atrapadas en un matrimonio-prisión. A través de los ojos de la protagonista se va desgranando retrospectivamente una historia por desgracia muy actual: la de la violencia machista. «Ha sido maravilloso, me han presentado súper bien», ha dicho Zafón, «muy contenta, muchísima gente y muy bien, muy recomendable».

Durante todo el día se ha hecho sentir la presencia de familias, niños y niñas, que han llenado tanto la gran actuación de Dani Miquel, con su espectáculo para todas las edades «La Maria no Té Por», como los Cuentacuentos o las presentaciones de libros infantiles «Quisicoses per a éssers curiosos» o «Minerva y las Torres del Mar».