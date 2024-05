El adiós de La Habitación Roja a su productor: "Albini cambió nuestra vida a mejor"

El músico norteamericano Steve Albini, miembro de Shellac y Big Black y productor de discos emblemáticos como el In Utero de Nirvana, el Surfer Rosa de Pixies o el Rid of Me de PJ Harvey, entre muchos otros, falleció el martes a los 62 años de un ataque al corazón.

Albini fue también productor de dos de los discos más conocidos de la banda valenciana La Habitación Roja: Nuevos tiempos y Cuando ya no quede nada.

El líder del grupo, Jorge Martí, ha recordado esta tarde a Albini como un hombre y músico “íntegro y honesto” que, de alguna forma, “cambió nuestra vida y nuestra forma de ver la música. Nos cambió a mejor”, asegura Martí.

El peso de la historia

La grabación de estos dos discos de LHR tuvo lugar en el mismo estudio de Chicago en el que habían grabado, además de Nirvana, Pixies o PJ Harvey, nombres históricos del rock alternativo como The Breeders, Godspeed You! Black Emperor, Mogwai, Low, Joanna Newsom, Manic Street Preachers o Jarvis Cocker.

“La primera que fuimos, en octubre de 2004, llegamos al complejo donde trabajaba Steve, llamamos a la puerta y nos abrió él mismo. Verlo ahí no dio mucho respeto -recuerda Martí- porque ese hombre había sido el productor de algunos de los discos con los que habíamos crecido y de los que éramos fans”.

“Al llegar -continúa- nos acomodamos en las habitaciones que tenía para los grupos que se quedaban allí y, aunque habíamos alquilado el Estudio B, nos propuso que grabáramos el disco en el A, que esos días lo tenía libre. Pese a eso, nos cobró lo mismo e incluso nos sobraron un par de días de grabación y nos devolvió el coste de esos dos días”. “Era un tío muy íntegro y nos cogió mucho cariño, sobre todo a Jose, nuestro batería, aunque ni Steve hablaba en español ni Jose hablaba en inglés”, recuerda.

"Queríamos sonar como en los conciertos"

Explica Martí que optaron por Albini como productor primero de Nuevos tiempos -para muchos, el mejor álbum de la banda valenciana- y después de Cuando ya no quede nada porque “siempre pensábamos que nuestros discos no sonaban como sonábamos en directo. Queríamos sonar como en los conciertos y creíamos que Steve Albini era la persona indicada”.

En este sentido, el cantante de LHR señala que el productor norteamericano grababa el sonido de forma analógica y en directo, “sin aditivos ni artificios, como un artesano” que incluso “editaba manualmente las cintas con una cuchilla”. “Lo que molaba de él es que era un productor no productor. Él mismo comparaba su trabajo con el de un fontanero”.

En este sentido, Martí describe a Albini como un productor “nada invasivo”. “Su producción era cómo ponía los micros, cómo trataba el sonido, cómo te hacía sentirte bien -señala-. Nos decía: son vuestras canciones, tenéis que sonar como queraís sonar, os tiene que gustar a vosotros. Daba su opinión, pero nos decía que teníamos que, por encima de todo, teníamos que ser fieles a nosotros mismos”.

Martí reconoce que para ellos trabajar con un productor del historial de Albini supuso “un reto” pero que el resultado acabó siendo “un espaldarazo a la integridad del grupo, al sonido, a la ideología, a la militancia… Los grupos conforme van creciendo tienden a irse a técnicas de grabación más impostadas y nosotros dimos el paso contrario y eso nos dio mucho como banda”.