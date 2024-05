Remezclas de clásicos o música experimental, la música que triunfa en Tik Tok

«La chica del bikini azul» de Luis Miguel o «Pedro» de Raffaella Carrà son algunas de las canciones que se han popularizado a través de la plataforma TikTok durante los últimos meses. Centenares de jóvenes, muchos de los cuales no habían nacido cuando estas canciones sonaban en la radio, graban coreografías en sus teléfonos móviles con estos temas de fondo y, posteriormente, las comparten con el resto de seguidores. No es extraño que un tema se viralice cuarenta años después de su publicación, pero lo que resulta extraordinario es que haya sido una versión remezclada la que haya triunfado entre los usuarios de esta red social. En el caso de El Sol de México, la versión remix ha sido usada en 2,8 millones de vídeos, mientras que el tema original sólo acumula 42.800 usos. Lo mismo ocurre con el mítico «Pedro», cuya versión techno ha sido utilizada en 3,7 millones de ocasiones y el tema inicial ha protagonizado únicamente 19.000 vídeos en toda la plataforma. «El sonido que triunfa en TikTok suele ser bastante peculiar», reconoce el productor musical y diseñador de sonido afincado en València, Marco Henri (Metz, 1998), que participa este viernes en una charla en el IVAM, bajo el título «Happy Little Accidents: análisis y diálogo en torno al sonido en TikTok», en el que se aborda el uso de la música en esta red social.

Henri ha investigado durante varios años en torno a diversas prácticas creativas realizadas en esta plataforma y el impacto del formato en su consumo. Así, durante el encuentro pretende indagar en el uso del sonido en la red social, ya que, en sus palabras, «el canon que suele triunfar en esta red es bastante diferente al resto de la industria musical». Sin embargo, estas no son las únicas canciones que han triunfado en esta plataforma, sino que también se han popularizado algunos temas como «Running up that hill» de Kate Bush, una canción de 1985 que se volvió viral en 2022. E, incluso, algunos temas han nacido y han crecido entre el público gracias a esta plataforma como es el caso de «Si no estás» de Íñigo Quintero. Por eso, muchos artistas actuales han decidido centrarse en TikTok para promocionar su música y conseguir un mayor número de seguidores.

Descubrir nueva música

Es evidente que Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas por los adolescentes y, por consiguiente, también ha transformado la manera en la que se descubre la música. Así se pone de manifiesto en un estudio publicado por TikTok Marketing Sciences, en colaboración con Insites Consulting, en el que se evidencia que esta red social expone al público a nuevos sonidos y música que marcan las últimas tendencias. En este sentido, los encuestados afirman que «TikTok está inspirando a la gente a salir de sus ‘burbujas’ musicales y explorar nuevos territorios. La gente encuentra nueva música a través de las tendencias, las canciones virales y el éxito de los artistas emergentes, y a su vez se siente impulsada a dar «me gusta», guardar y compartir esa música dentro de la aplicación».

Además, y como pone de manifiesto Henri, esta plataforma permite que los artistas puedan experimentar y dejar volar su imaginación, ya que, en sus palabras, «hay más accesibilidad a la creatividad, puesto que es más fácil editar». Sin embargo, también tiene su parte negativa. «Se hace todo desde el teléfono, por lo que la mezcla no se aprecia tanto», recalca.

Canciones virales

Aunque no exista una fórmula para que una canción triunfe, sí que comparten algunas características. «Se premian los contrastes, los cambios de intensidad o que sean canciones directas y pasionales, que se puedan identificar fácilmente», explica el productor musical, que desarrolla proyectos artísticos conducidos por el ruido, la visceralidad emocional y la postironía. Además, Henri ha trabajado para marcas como Balmain, Adidas o Jean Paul Gaultier. «En la publicidad, la parte sonora tiene un papel muy importante, ya que debe potenciar las emociones», recalca.

