El Comité Antisida de València celebra 30 anys amb una II edició del Vihsibles Festival

El Comitè Antisida de València celebrarà el seu XXX Aniversari el 14 de juny, convidant a la ciutadania valenciana a mirar la sexualitat i el VIH d'una manera diferent. Amb música, espectacle i performance, el Vihsibles Festival engalana el Claustre Gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània per a visibilizar la diversitat i la salut sexual des de l'optimisme, la diversió i l'autocura.

Enguany, amb el lema «Indetectable és intransmissible», ens acompanyarà el conjunt escènic en clau d'humor format per la psico-sexóloga i youtuber, Isa Duque «La Psico Woman» i la seua companya Cris Chinchilla, tècnica audiovisual. Las Coños presentaran la seua conferència: «Empoderándonos desde nuestros cuerpos». L'artista visual, cantant i performer Cachorro Lozano actuarà com a mestre de cerimònies i, a més, alternarà el seu espectacle amb una sessió de música electrònica. El Vihsibles Festival també comptarà amb la DJ valenciana Miss Yuls, promotora de la festa B-Menstrual, i acollirà des de Múrcia a l'artista i activista LGTBI, Cynthia de Cassette, que presentarà el seu xou i el seu nou videoclip «Carga indetectable», dirigit per María Valcárcel. Finalment, la guinda del festival l'aporta un dels grups més canalles del electropop costumista: Ladilla Russa, que amb el seu últim videoclip ha arribat a més d'un milió de persones en Youtube, en amb prou faenes dos mesos.

Com ja va fer en l'edició anterior, el Vihsibles Festival incorpora a la proposta escènica un vessant divulgatiu que fa referència als projectes que desenvolupen voluntàries i voluntaris de la nostra entitat des de diferents disciplines artístiques. Enguany, es projectaran en el Claustre del Carme CCC els més de 100 retrats fotogràfics que ha realitzat Luisa Llorca a persones València portant un missatge d'inclusió cap a la diversitat i cap al VIH. Este material forma part de la Campanya M'Incloc, amb la qual commemorem els 30 anys de la nostra entitat. L'objecte d'esta proposta estarà destinat a sumar suport ciutadà contra la discriminació per motius de VIH a través de la signatura del Manifest M'INCLOC.

Un projecte per a la dignitat

El Comitè Antisida deu el seu nom al moviment ciutadà que es va gestar a València en els anys 80 format per familiars i persones afectades pel VIH i sida. Hui dia, solament dos dels vuit centres que coordina l'entitat atenen exclusivament a persones amb VIH. Altres col·lectius socials en situació de vulnerabilitat, com a persones migrants, usuàries de drogues, que han sigut privades de llibertat, LGTBIQA+, dones o famílies en situació d'exclusió social, també són atesos a través dels seus serveis.