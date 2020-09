Arturo Mora guanya la biennal de Còrdova amb un plat típic maniser

Arturo Mora és veí del municipi de Manises i per a molts, ja, és «l´ambaixador ceramista» de la població de l´Horta Sud. Mora extrapola més enllà de les nostres fronteres el seu ben fer i la seua artesania neta i impol·luta de la ceràmica de Manises, i allà on va, ho transforma en premis. Fa tal sols uns dies va ser guardonat en el primer Premi en la modalitat de ceràmica tradicional en la Bienal Internacional de Cerámica de la Rambla en Córdoba. L´artesà que ja ha rebut dintre la seua trajectòria professional molts premis, ha guanyat aquest amb la seua obra d´una recreació d´un plat tradicional renaixentista de Manises. Assegura estar «molt content i satisfet amb el premi perquè així es coneix el valor de què és i ha estat la nostra ciutat coneguda ja en tot el continent europeu i fins i tot internacionalment». El treball guanyador va ser elaborat en quinze dies seguint tots els passos de la seua confecció purament manual (des del modelatge de la peça, la creació, el forn, la pintura i l´assecament) que imita l´orfebreria del més pur estil renaixentista. Segons Mora, «l´obra presentada estava de moda en ple segle XVI». I afegeix que «aquest premi m´incita a tindre més interés i curiositat sobre la data, els elaborats, els colors i les formes que s´empraven en aquells segles. M´ajuda a desenvolupar la investigació per a poder entendre més la ceràmica d´aquells temps». A través de les tècniques i colors antics ,Mora també aplica en les seues obres, conceptes moderns i els aplica sense esforç. És ahí quan creua la ceràmica tradicional en la contemporània. Ell és el creador i mantenidor de la tècnica de ´reflex metàl·lic´, una producció que només apliquen dues persones en tota Espanya. Fa tan sols uns mesos va obrir el que per a ell sempre ha estat un somni, tindre la seua pròpia galeria d´exposició. Està ubicada a Manises just on té el seu taller artesanal i on elabora les seues obres d´art. Arturo Mora és fill i nét d´artesans de la ceràmica. En l´exposició es poden veure més de cent peces medievals i contemporànies, la majoria seues i altres d´alguns companys com ara un artista amic iranià que mostra un altre llenguatge en les formes i en els colors del seu país. Arturo Mora suma sempre quan es parla de ceràmica , tant de present com del passat i en aquesta ocasió suma a la seua prestatgeria un nou reconeixement més a la seua trajectòria i professionalitat que tant caracteritza a «l´ambaixador ceramista».