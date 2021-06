El cicle de projeccions ‘Autors en curt’ arriba enguany a la seua novena edició. La cita que ja s’ha convertit en referència per als professionals i els aficionats al curtmetratge valencians, està organitzada per la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial valencià, i per l’associació Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV). La mostra manté la seua vinculació amb els guionistes, com a figura primigènia i fonamental en el procés de la creació i la producció audiovisual. D’ací el lema que un any més exhibeix aquest cicle és ‘Els guionistes són els protagonistes’.

‘Autors en curt’ s’inicia hui a les 18 hores a la Sala SGAE Centre Cultural de València (Blanqueries, 6) amb un programa dedicat al cinema documental. L’entrada és gratuïta, però, atés l’actual protocol sanitari, l’aforament de la sala és limitat i és imprescindible confirmar l’assistència.

Multipremiats

La sessió s’obrirà amb Apache, d’Octavio Guerra, guanyador del Premi al Millor Curtmetratge Documental als III Premis de l’Audiovisual Valencià i el del Jurat al Millor Curtmetratge Documental al VI EDITA Certamen Social Audiovisual. Es projectarà també ¿Dónde estabas tú?, una reflexió entorn de la violència de gènere, en format d’animació, signada per la guionista i directora María Trénor.

Aquest treball ha sigut guardonat amb el Premi a la Diversitat atorgat a l’Spark Animation Film Festival de Vancouver (al Canadà) per Women in Animation (WIA), organització dedicada des de 1995 a l’avanç de les dones en l’àmbit de l’animació en l’audiovisual, i amb el Premi al Millor Curtmetratge Valencià al XII Humans Festival.

El cartell d’aquesta primera jornada es completarà amb Las chicas no pierden el tren, de Paqui Méndez, sobre la realitat de les dones en un sector tan masculinitzat com el ferroviari; La Guapa, amb el qual Paolo Cammarano, realitzador italià establit a València, es va alçar amb el Premi Elazar al Millor Curtmetratge Documental en el Carmel International Short Film Festival d’Israel; i Movent muntanyes, curtmetratge d’Àlex Brau que mostra com les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de la covid-19 han afectat el món adolescent.

Després d’aquesta primera sessió d’’Autors en curt’, el cicle de projeccions prosseguirà el dimecres 23 de juny amb una selecció de curtmetratges de comèdia, i sengles programes dedicats al drama els dies 1 i 8 de juliol.