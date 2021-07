La Generalitat ha convocat els Premis de Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga dins de les activitats commemoratives de l’Any Berlanga que va declarar el Consell per a reconéixer la figura del valencià i la seua contribució al cine espanyol.

Es concediran dos premis: un en castellà i un altre en valencià. Es premiarà qualsevol obra narrativa, novel·la o col·lecció de narracions breus, relacionada amb la temàtica dels premis, que haurà de ser original i inèdita en tota l’extensió de l’obra.

Cada participant podrà presentar només una obra en una de les dues modalitats. En el cas que es tracte d’obres d’autoria col·lectiva, el conjunt de les persones autores es considerarà a tots els efectes com una única participació.

Les obres hauran de tindre una extensió mínima de 20.000 i màxima de 40.000 paraules. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica omplint el model corresponent, i hauran d’estar signades per les persones sol·licitants per mitjà d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat.

Les obres que es presenten a la convocatòria hauran d’estar identificades amb pseudònim.