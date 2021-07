La Biblioteca Nicolau Primitiu ha acceptat la donació del fons bibliogràfic i documental de la Fundació Scout Sant Jordi de la Comunitat Valenciana, una documentació singular i única per a l’estudi de l’associacionisme juvenil i l’escoltisme de la ciutat de València des dels anys vint del segle XX.

La col·lecció d’aquest centre reuneix en l’actualitat els fons de destacades institucions valencianes, per la qual cosa resulta convenient incorporar-la a la Biblioteca Valenciana. Està composta per documents, publicacions periòdiques i monografies. En total, 180 caixes d’arxiu amb informació de gestió d’acampades, campaments i propostes per a l’oci juvenil.

L’any 2006, la llavors Fundació Sant Jordi per a l’Escoltisme Valencià va signar un comodat pel qual depositava a la Biblioteca l’Arxiu Històric de l’Escoltisme Valencià. L’ara denominada Fundació Scout Sant Jordi ha decidit autoritzar la donació d’aquests fons a la Biblioteca per a consolidar la presència de l’escoltisme dins del patrimoni històric i documental.

El moviment juvenil creat per l’anglés Robert Baden-Powell en 1907 té una tradició centenària a la ciutat de València amb la formació, en 1912, de la primera tropa d’exploradors.