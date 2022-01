Pel solstici d’hivern, el govern de la Segona República va posar en marxa una celebració amb perspectiva laica i centrada en la xicalla. En uns anys d’obscuritat per la guerra, la Festa de la Infantesa, a través de les seues Magues de Gener, obsequiava milers de xiquets i xiquetes amb regals.

Fa uns anys es va recuperar aquesta celebració a València, amb un mes d’activitats culturals que culminen amb una cavalcada protagonitzada per les Magues de Gener. Enguany, la Societat Coral del Micalet va anunciar les Magues de Gener 2022 -Igualtat, Llibertat i Fraternitat-Sororitat-, que protagonitzaran la cavalcada del diumenge 16 de gener sota el lema «Som diversitat».

Amb una celebració centrada en la infantesa i amb aquests tres valors de bandera, hem preguntat per recomanacions literàries les tres Magues de Gener. Perquè els llibres ens fan iguals i lliures i perquè fomenten l’empatia entre les persones.

«Igualtat»: Lucía Beamud, regidora d’Igualtat

Els cabells molt rulls, de Susana Gisbert Grifo (Vincle). «És un llibre molt bonic per a llegir de manera conjunta. Tracta d’una xiqueta subsahariana que perd a sa mare per l’enfonsament de la seua pastera i és adoptada per una parella de xics. Just parla de dos dels casos on més delictes d’odi hi ha: cap a les persones racialitzades i cap a les persones del col·lectiu LGTBI».

«És un bon llibre per a tractar els estereotips que hi ha a la nostra societat, el trobe molt adient sobretot en l’època en què estem. Abans dels delictes d’odi estan els discursos, els estereotips i les imatges preconcebudes que podem tindre sobre altres persones. Aquest llibre, d’una manera natural i plana, amb anècdotes molt quotidianes, ens parla de diferents casos de discriminació i també de com es resol tot acceptant la diversitat en la seua riquesa, com a creadora d’igualtat. Totes les persones som diverses, però som iguals».

«Llibertat»: Daniela Requena, periodista i activista LGTBI

Mi pequeña unicornio, de Celia Soro (Npq Editores). «Com a maga Llibertat m’agradaria que el missatge que s’envie a totes les persones és que tots, infants i adults, tinguen la llibertat de decidir qui són, què volen ser i a qui volen estimar».

«Un llibre infantil que m’agrada molt és Mi pequeña unicornio, escrit per la mare d’una nena trans. Conta com ho gestionà ella com a mare. El desconeixement inicial que tenia i, a poc a poc, els passos que ha anat seguint. És molt interessant i consciencia molt».

«Fraternitat-sororitat». Sénia Mulayali, filòloga i influencer

Quan el glaç es fon, de Rosie Eve (Zahorí Books). «És la història d’un os polar que comença un viatge per a buscar a sa mare. Forma part d’una col·lecció dels animals contra el canvi climàtic i explica com afecta el canvi climàtic a cada animal i al seu hàbitat».

«En aquest cas, l’os polar ha d’anar superant les adversitats que li suposa la pujada del nivell del mar o el desgel dels pols mentre busca sa mare. És una historieta per a joves infants molt divertida i alhora instructiva, que posa èmfasi en la conscienciació a través dels animals».