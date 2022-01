De la a la zeta, el món del llibre valencià és un carrusel de paraules. Un univers tan divers com la nostra producció editorial, tan sorprenent com les obres dels nostres autors i autores i tan extens que, moltes vegades, ens costa recordar tots els camps que abasta. I precisament per a ajudar-nos a prendre consciència de la natura polièdrica del panorama llibresc, arriba aquest glossari de termes relacionats amb la lectura i les seues perifèries. Un abecedari dedicat al fet lector i al món del llibre. Comencem!

A d’Autors a les Aules, el programa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua coordinat per FULL que organitza visites d’escriptores i escriptors a centres educatius del nostre territori. B de biblioteques. El paradís de Borges i, en realitat, de tots els lectors famolencs de cel·lulosa i tinta. Les seues prestatgeries mai deceben a qui s’atreveix a visitar-les. C de clubs de lectura. Físics o virtuals, generalistes o especialitzats en LIJ, poesia, novel·la negra, feminisme... Aquests encontres són sempre una oportunitat per a compartir experiències lectores, intercanviar impressions sobre alguna obra literària i, en general, nodrir la passió lletraferida de la conversa amb els altres participants. D de De Viva Veu, el projecte d’animació a la lectura basat en accions al voltant del fet de llegir en veu alta. Tallers, cursos i un certamen escolar a vessar d’oralitat. E d’editorials, les empreses dedicades a convertir en realitat eixos textos que ens fan pensar, créixer, viatjar i imaginar. Una baula imprescindible en la cadena del llibre. F F de Full de Lectura, la nova revista de la Fundació Full que anima a reflexionar sobre la lectura i les seues potencialitats. El primer número, dedicat al poder transformador del fet lector, ja està al carrer. G de…ganes de llegir! Eixa sensació de voler arribar a casa només per a poder continuar amb les pàgines d’eixe llibre que et té encisada. H d’històries. Històries per contar, històries per llegir, històries per compartir. Les nostres històries, les històries que conten les nostres biografies lectores. I d’Isabel Clara-Simó. L’escriptora alcoiana es va convertir en una de les autores de referència del nostre panorama literari amb títols com Júlia (La Magrana), La Nati (Àrea), Amor meva (Ed. 62), Homes (Bromera) o Els invisibles (Amsterdam). Entre els seus guardons destaquen el Premi Sant Jordi de novel·la; la Creu de Sant Jordi, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians o el Ciutat d’Alzira. A més, la Plaça del Llibre li va atorgar el seu Premi d’Honor. També va rebre el Premi d’Honor de les lletres catalanes. J de Joan Fuster. Escriptor i intel·lectual fonamental, enguany celebrem el centenari del seu naixement. Dins de la seua profusa producció, destaca el cèlebre Nosaltres els valencians (Edicions 62), títol cabdal de la reflexió contemporània, però també Heretgies, revoltes i sermons (Editorial Afers), Sagitari (Edicions Bromera) o Consells, proverbis i insolències (Edicions 62). Va ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el Premi de les Lletres del País Valencià. El 1983 va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. Continuarà…