El Centre d’Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, projecte des del qual l’entitat articula tot el seu calendari de cursos i activitats formatives per a músics, directors i professors, compte des de fa uns pocs dies amb una nova oferta acadèmica: la jornada Aula Virtual Música Júnior.

Aquest nou curs, que tindrà lloc el pròxim 14 de maig de manera presencial des de l’Auditori Canet d’En Berenguer, tindrà com a objectiu conéixer aquesta proposta digital per a l’etapa infantil i reflexionar sobre el plantejament de les classes en l’etapa infantil en escoles de música. Per a això comptarà amb els professors Cristóbal Navarro i Sergi Rabadell.

Els professors de música interessats a explorar temàtiques com la biblioteca infinita, la creació de sessions didàctiques adaptades o la preparació de sessions de treball a casa dels alumne hauran d’afanyar-se, les inscripcions per a formar part d’aquest cursos es tancaran demà 9 de maig a través de la web de FSMCV.

Un nou curs que serveix per a afermar l’oferta formativa del Centre d’Estudis, al servei de la Xarxa de Centres Educatius de la FSMCV, formada per quasi 600 centres educatius. Entre les aules d’aquesta xarxa es donen cita cada dia prop de 60.000 alumnes per a rebre la millor formació musical per part de més de 5.300 professors. Així, impulsat en part en la formació constant que el professorat rep des de dins del col·lectiu, el model educatiu de les societats musicals de la Comunitat Valenciana és pres com a absoluta referència tant a nivell nacional com internacional.

Aquest ecosistema d’educació musical i personal nodreix i sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat per la Universitat de València com el principal agent cultural valencià i nomenat recentment Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.

Una primavera plena d’activitat

En paral·lel al nou curs anunciat per la Federació, des de finals de març i fins al pròxim 18 de maig L’Alqueria Julià - Casa de la Música està albergant el curs ‘Avaluació de les assignatures instrumentals en els ensenyaments musicals’, amb més de 200 inscrits. Amb ell, durant 40h, el professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats de les Societats Musicals Federades en la Federació han aprés a utilitzar instruments d’avaluació i qualificació vàlids i fiables per a permetre una revisió objectiva de les qualificacions obtingudes en les assignatures instrumentals.

A més, en els plans de la FSMCV està l’anunciar pròximament una nova activitat formativa, la ‘Jornada de percussió corporal’, que tindrà lloc, també, en la mateixa Alqueria Julià - Casa de la Música, convertida ja en ple dret en la seu del Centre d’Estudis de la Federació. Una activitat que aborda una metodologia que desperta gran interés en el professorat d’edats primerenques gràcies al seu alt component lúdic.