El Cicle de Concerts CaixaBank d'Orquestres s'acomiada amb una cita doble a Manises i Cullera

Dos societats musicals posen punt final hui al Cicle de Concerts CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana. L'Artística Manisense i la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera seran les encarregades d'acomiadar esta sisena edició de la iniciativa que impulsa l'entitat financera, amb la FSMCV i la Vicepresidència de Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana a través de l'IVC.

La primera de les dos cites es produirà este matí, a les 12:00 hores del migdia a l'Auditori Germanies de Manises, protagonitzada per l'Artística Manisense. A les 20:00 hores actuarà la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera en la seua pròpia seu a la localitat. Ambdós concerts són d'entrada lliure fins a completar l'aforament.

Amb estos dos recitals es posarà fi al cicle que va començar el passat mes de desembre amb les actuacions la Societat Musical La Primitiva Setabense, la Unió Musical d'Alaquàs i l'Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria. Este 2024 han participat al circuit la Unió Musical de Llíria, la Unió Musical de Torrent, el Centre Artístic Musical de Xàbia i la Sociedad Musical La Primitiva de Rafelbunyol.

Les orquestres de les societats musicals protagonitzen este cicle impulsat per CaixaBank, la FSMCV i l'IVC. / Miguel Ángel Calvo / FSMCV

Com en les passades edicions, el circuit està protagonitzat per orquestres de societats musicals federades que van participar o van ser seleccionades en el 'Concurs d'Orquestres CaixaBank' 2022 i 2023. La campanya ha comptat amb un pressupost de 18.000 euros com a part del programa 'CaixaBank Escolta València', sufragat íntegrament per l'entitat financera. Cada orquestra participant en el cicle rep una ajuda econòmica de 1.500 euros per a l'organització del concert.

D'esta manera, el ‘Cicle de Concerts CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana’ manté l'impuls al moviment orquestral en el col·lectiu de les societats musicals, acostant este tipus de formacions a municipis de tota la Comunitat Valenciana, enriquint l'oferta cultural del territori.

Concurs CaixaBank d'Orquestres

Per altra banda, les mateixes entitats que promouen este Cicle i vinculat a ell, han obert la convocatòria per al VII Concurs CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana. El termini d'inscripció roman obert fins al 31 de maig i les sol·licituds han de tramitar-se per via telemàtica, a la web de l'IVC. Les participants en el Concurs també protagonitzaran les futures edicions del Cicle que acaba hui.