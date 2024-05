Un documental reivindica el passat i present de la música valenciana

Víctor Serna i David Segarra presenten "Balansiya", un documental sobre els orígens i el present de la música en valencià que s’estrena la pròxima setmana. La Maria, Noèlia ‘Llorens’ Titana, Vicent Torrent (Al Tall) i Xavi Sarrià són les veus a través les quals este nou audiovisual fa un repàs al panorama musical valencià i a la seua evolució.

Podrà vore’s per primera vegada el pròxim dimecres, 8 de maig, a les 19:00 hores al Centre Instructiu Musical (CIM) de Benimaclet i una hora més tard estarà disponible a YouTube. També es presentarà pròximament a diferents municipis.

David Segarra explica que "Balansiya" pretén descobrir «les arrels de la música popular valenciana». «Durant massa anys, la nostra cultura ha estat arraconada entre el silenci i la folklorització. Però contra tot pronòstic, el segle XXI viu una revolució musical valenciana», assegura.

«És un viatge per la revolució musical valenciana, que és una explosió que no té comparació en cap altre lloc de la Península Ibèrica ni de la resta d’Europa. És un concepte que barreja modernitat i tradició, un fet característic valencià que hem volgut visibilitzar i reivindicar», apunta Segarra.

«Hem recuperat esta parte de la cultura i la connectem amb la gent jove que suposa el renàixer de la música valenciana des de les arrels, que estan fent una renovació de la música tradicional popopular des de l’actualitat», apunta.

El periodista afirma que la idea va sorgir arran de la cançó també anomenada «Balansiya» que Xavi Sarrià va incloure al seu últim disc i de la qual, a més, posteriorment va gravar una versió acompanyat. «Va reunir a una sèrie de músics valencians i van fer un ‘sarao’, recuperant la nostra música tradicional popular», indica. D’això hi ha un videoclip, on es retroben bona part dels músics valencians actuals.

Però no només és eixe el motiu, amb «Balansiya», Víctor Serna i David Segarra també reivindiquen el que diuen que és «un secret a veus»: «les nostres arrels musicals tenen una influència enorme de l’època àrab i andalusí, un llegat històric que també s’inclou en el títol». "Balansiya" és el nom tradicional àrab de la València islàmica.

Un viatge musical

A més de la Maria, Noèlia ‘Llorens’ Titana, Vicent Torrent (Al Tall) i Xavi Sarrià, que van ser entrevistats a un molí antic de Sueca, en el documental també es parla d’altres cantants i formacions com el Diluvi, Pep Gimeno ‘Botifarra’, la rondalla Trencadís o Sandra Monfort, i apareixen imatges de molts videoclips dels últims anys.

«Balansiya és un viatge per la música contemporània de la mà de dos de les veus joves més potents, la Maria i Titana, juntament amb Xavi Sarrià. Explorem els obstacles i reptes, mentre fem un recorregut per l’explosió audiovisual dels vídeos musicals. Vicent Torrent ens parla de l’existència de tres Mediterrànies: la del nord, la del sud, i la nostra, la del mig, la que enllaça les dues riberes», expliquen els creadors de l’audiovisual.

Així, la música valenciana es presenta com una «resistència cultural» en una terra que ha sigut «eix de confluència geogràfic, humà i cultural».

«En una època de desarrelament, desesperança i uniformització, la nostra música és l’aportació valenciana a la diversitat humana. Pensem que ha arribat l’hora d’estar orgullosos i orgulloses del nostre llegat cultural», afirma Segarra, que s’ha encarregat de la direcció i el guió; Víctor Serna de l’edició i fotografia; i Lluís Enguix, del so i la mescla.

Este nou treball té certa continuïtat amb anteriors com "Llum Mudèjar", "Renaixem", "Per molt que bufe el vent" i "No s’apaguen les estreles".