L’Acadèmia Valenciana de Llengua (AVL) ha posat a disposició del projecte de difusió cultural Les Arts Volant 3.000 exemplars del còmic ‘La fantàstica aventura de Martín Soler’, que narra la vida i l’obra de qui és, potser, el compositor valencià més universal: Vicent Martín i Soler. El còmic, escrit per Àlex Martínez i amb il·lustracions d’Eneas Ribelles, forma part de la col·lecció Gràfica de Publicacions de l’Acadèmia. Amb un primer tiratge de 5.000 exemplars, la historieta s’ha editat enguany en col·laboració amb la Diputació de València.

A través de les vinyetes i textos, Ribelles i Martínez ens conten la història de Miquel, un estudiant de violí que ha de preparar l’audició de final de curs, on el tribunal valorarà l’originalitat de l’obra elegida. Gràcies a l’ajuda de la seua mare, Miquel descobrix la intensa i reeixida biografia del compositor valencià, que va treballar en la cort d’alguns dels monarques més importants de la seua època. Després de fer un recorregut il·lustrat per la vida de Martín i Soler, Miquel es pregunta com és possible que no s’estudie en les escoles de música un personatge tan important. Finalment, Miquel tria per a l’audició la primera òpera del músic valencià ‘El tutor burlat’.

Precisament, este és el títol escollit per a ser representat en la nova gira de Les Arts Volant, que començarà el dissabte 18 de juny a Crevillent, al Baix Vinalopó, i que finalitzarà el 24 de juliol a Xella, a la Canal de Navarrés, després de representar-se en una vintena de poblacions del territori valencià.

Les Arts Volant és un projecte de difusió cultural de Les Arts en col·laboració amb la Conselleria de Cultura, la Diputació de València i l’Ajuntament de València, per a fer arribar l’òpera a qualsevol racó de la nostra geografia, especialment a localitats amb escassa activitat musical o a llocs on seria complicat dur a terme una representació per no disposar d’instal·lacions o dels mitjans tècnics necessaris. «Es tracta de fer visible —i itinerant alhora— el fascinant món de l’òpera i poder gaudir de l’art i de la bellesa sense haver de desplaçar-se», expliquen els responsables de la iniciativa en la pàgina web.

La companyia viatja en un gran camió preparat per a transformar-se en escenari a l’arribada a la plaça de qualsevol localitat i oferir una òpera en directe interpretada per Cantants del Centre de Perfeccionament acompanyats al piano.

L’obra amable i elegant, dolça i un poc picardiosa es presenta en la seua versió adaptada al valencià amb el títol ‘El tutor burlat’. En esta òpera, la primera del músic més internacional que, fins hui, ha donat València, el cavaller Don Lelio confessa al seu criat Anselmo el seu amor per Violante, pupil·la del seu amic Fabrizio, que anhela casar-se amb ella pels seus diners, tot i que ella el menysprea. Don Lelio sol·licita festejar-la i Fabrizio accedix de mala gana. Violante presumix de no creure en l’amor, fins que es troba amb Pippo, un pastor ric oriünd del seu poble. Els tres hòmens, cadascú per la seua banda, despleguen una sèrie d’intrigues, gelosies i enganys per a conquistar la xica. Finalment, s’encén la flama de l’amor entre Pippo i Violante, els quals, amb l’ajuda de Menica —la filla del tutor—, se les componen per a donar una lliçó als altres dos pretendents. Tots es reunixen al final i canten al triomf de l’amor.