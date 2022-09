Les muixerangues tradicionals recuperen el to d’abans de la pandèmia

Tradicionalment, al voltant del 8 de setembre se celebren festes en honor de les marededéus trobades, i antigament s’acostumava a fer torres humanes en diverses localitats. Aquest costum es va conservar només a la Ribera, especialment a Algemesí, que de manera ininterrompuda l’ha mantinguda des del segle XVIII. Altres localitats, com l’Alcúdia o Sueca, les van recuperar fa alguns anys. Enguany, després de dos anys sense celebrar-se a conseqüència de la pandèmia, aquestes poblacions han tornat a sentir el so de la dolçaina i el tabal mentre s’alçaven les muixerangues.

Els Negrets de l’Alcúdia va actuar en l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto el passat 7 de setembre a la vesprada. Els assajos previs, amb la incertesa inicial, van anar molt bé, amb una mitjana de 40 persones per assaig i una xicalla molt motivada. Això va fer que es plantejaren una actuació ambiciosa amb unes 30 figures de 3 i 4 altures, com la Campana, la Campana Oberta, la Roscana i el ball, però també d’altres com la Senieta, el Retaule, diversos pilars i el Pas de Gegantets. Durant la desfilada van patir una xicoteta caiguda, però sense cap d’incidència. «Aquesta actuació ha donat de nou força a la colla per afrontar nous reptes, ja que fa anys que no fem figures de 5», va declarar el mestre dels Negrets.

A uns deu quilòmetres de l’Alcúdia es troba Algemesí, que celebra la festa de la Mare de Déu de la Salut, els dies 7 i 8 de setembre, amb les dues colles locals, la Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga d’Algemesí. En ambdós casos la massa social va respondre als assajos, fet que va permetre planificar una actuació molt potent.

La Muixeranga d’Algemesí, la colla degana, va mobilitzar al votant de 400 muixerangueres i muixeranguers. Va començar l’actuació amb el ball i una Alta de Sis, la primera postpandèmia, seguida per un Cinc d’Oros amb una Tomasina al centre, i dues Altes de Cinc simultànies. En la Processoneta del Matí del dia 8, va alçar dues Moreres, diverses Marietes I Altes de 5, dues d’elles simultànies, entrant a plaça amb Passeig de Gegantets i dos pilars de 4 caminats. Davant de la Basílica van alçar una Alta de Sis que va caure quan l’estaven descarregant a l’altura de terços. Ja a dins, dues espectaculars Altes de 5.

Per la seua part, la Nova Muixeranga, amb més de 250 membres a plaça, va començar la Processó de les Promeses amb l’Alta de Sis, un Pilar de 5 aixecat i una Tomasina. Ja en la capella de la Troballa van fer una Canya molt treballada. L’endemà, l’entrada a plaça ha sigut espectacular, amb un quadre plàstic que comença amb una Alta de 5 i acaba amb un pilar de quatre aixecat per sota i un pinet de tres de la xicalla caminats. Davant la basílica han fet un Altar, però els ha caigut el Pilar de quatre central, així com una Alta Clàssica mentre es feia l’entrada de la Mare de Déu, totes dues sense conseqüències. A l’inici de la Processó de la vesprada, han tornat a alçar una Alta de Sis.

En les dues muixerangues l’emoció es manifestava en les cares dels membres de les dues colles algemesinenques. Entremig, la resta de muixerangues del repertori tradicional: torretes, pinets, marietes, figueretes, guions, cinc en un peu, etc.: entre 150 i 200 muixerangues cada colla en dia i mig.

La Muixeranga de Sueca va participar en la processó de la Mare de Déu de Sales amb cinquanta persones. També els assajos previs van anar molt bé, permetent desplegar un ampli repertori amb muixerangues de tres i quatre pisos: Guió, Retaule, Senieta, Campana, Pilars, Torretes, etc. Totes elles fetes amb molta solvència, alguna fins i tot amb la idea d’anar deixant-la neta en futures actuacions. La sensació pel que fa a aspectes tècnics és que estan molt prop on ho deixaren abans de la pandèmia.

Sense cap mena de dubte, les bones sensacions de les colles després d’aquestes actuacions serviran per a motivar i donar més impuls, si això és possible, a les muixerangues tradicionals, i servirà per a arrossegar la resta de muixerangues no tradicionals per la senda de la recuperació del nivell deixat en 2020, o fins i tot superar-lo. El temps ho dirà.