La història de Rose Ausländer es confon amb la mateixa història de l’Europa del segle XX. Nascuda a 1901 en una família jueva d’ascendència alemanya, la poeta comença la seua vida a Czernowitz, ciutat barroca localitzada a la Bucovina, regió propietat de l’aleshores decadent Imperi Austrohongarés i actualment repartida entre Ucraïna i Romania. L’esclafit de la Primera Guerra Mundial va significar el primer de tres exilis (Viena, Estats Units i, una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, de nou als Estats Units) que van determinar una vida marcada per la incapacitat de trobar un espai al món al qual batejar com a casa o pàtria.

‘Mutterland/Màtria’ va ser publicat per primera vegada a 1978, dins de l’última etapa creativa d’Ausländer. Ara, en la seua versió catalana, publicada per Vincle, amb traducció de Lola Andrés i Anacleto Ferrer, i portada de Rossella Reig, podrem trobar una cosmogonia de poemes que sorprenen per la temprança de la seua escriptura, enfront del contingut devastador que els travessa.

En aquesta mirada enrere, la poeta tracta de cartografiar les coordenades d’una llar que no ha pogut conjugar-se més enllà de les paraules. En el seu intent, Ausländer recorre a una imaginació infantil en textos com ‘Al conte de fades’ o ‘Infantesa II’, però la realitat es manifesta inevitablement a ‘Retorn I’, amb tot l’horror d’una ciutat devastada i irreconeixible on es troba soterrat «el carreró tortuós/ sobre el qual havia caigut el cel».

Si arribes a aquesta ‘Màtria’ interessada per la història trobaràs fotografies de l’angoixa d’un gueto, o les petjades apàtrides de la diàspora jueva estrangera en qualsevol ubicació, si arribes per la poesia, aspres imatges que se sostenen en l’aire amb suavitat malgrat el pes que guarden al seu interior.