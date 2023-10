La II Trobada de Muixerangues Arrels a Ondara clou amb una fita històrica

És ben sabut que el mes d’octubre és un dels moments més destacats de l’any per als valencians i valencianes, i que pel 9 d’Octubre, la diada dels valencians i valencianes, hi ha actes culturals que tenen lloc arreu del territori. En aquest marc, Ondara va celebrar la segona edició del Festival Arrels, un festival de tradicions que conjumina danses, música, teatre i pintura.

Entre els diferents actes que hi van tindre lloc, el passat dissabte 7 d’octubre es va organitzar la II Trobada de Muixerangues Arrels, una trobada històrica en què la Muixeranga de Segària feu les funcions d’amfitriona de la trobada i va acollir la Muixeranga de les Valls del Vinalopó i la Nova Muixeranga d’Algemesí. Anem a pams.

La Muixeranga de Segària, la segona colla nascuda a la Marina Alta en la tardor de 2021, i que compta amb més de 80 components, és la primera muixeranga a obrir una secció infantil: la Muixeranga de Segarieta.

La Muixeranga de les Valls del Vinalopó es va fundar en maig de 2019. després que alguns membres d ela Muixeranga de Monòver i de la colla El Corball d’Alacant decidiren formar una nova colla que incloguera diversos pobles del Vinalopó mitjà. Es va batejar en la XII Trobada d’Escoles en valencià de la Romana.

La Nova Muixeranga d’Algemesí, en canvi, és la colla amb més recorregut i història de les tres. Hereva de la tradició muixeranguera d’Algemesí, nasqué en 1997 amb els objectius de transformar la manera d’entendre la muixeranga, cosa que es plasmà amb la incorporació de la dona en aquesta dansa. Des d’aleshores, han construït incomptables torres i figures humanes al llarg del nostre territori, fent palés la necessitat de conéixer i valorar la cultura i els costums del nostre poble.

Així doncs, més de 150 muixeranguers i muixerangueres es van reunir a Ondara, a l’edifici del Prado. L’acte va començar amb una cercavila des de la plaça de l’Ajuntament, acompanyats de les colles de dolçainers i tabaleters i del públic assistent, fins a la plaça de bous d’Ondara, on tindria lloc la part final de l’actuació. Durant la cercavila, cada colla va realitzar diferents figures, entre les quals cal destacar el característic Ball de gegantets i la Torreta de la Nova Muixeranga d’Algemesí; un Alcoianet, realitzat per la Muixeranga de les Valls del Vinalopó, i l’Oberta, muntada per la Muixeranga de Segària.

Amb el públic ja en les grades, la Nova Muixeranga d’Algemesí va delectar els assistents amb una entrada a plaça amb un Pilar de quatre aixecat caminat més un altre pilar de tres caminat. Després, va continuar amb un Micalet, una Alta de 5 i una Xopera.

Per la seua banda, la Muixeranga de les Valls del Vinalopó va fer l’entrada a plaça amb un pilar de tres caminant. Posteriorment, seguiren amb una Campana, un d’un Remat de Pilotó amb pinya i, per a acabar, una Senieta.

Finalment, la Muixeranga de Segària va entrar a plaça amb una Campana oberta amb Pilar caminat. Va continuar amb dos Campanes i una Figuereta simultànies. Per rematar l’actuació, va acabar amb la Senieta i una Torreta, una figura de 4 altures, que va ser la 250 figura de la colla des de la seua fundació.

En aquest ball i espectacle de figures humanes es va produir una fita històrica: la ronda de xicalla, la primera dins del món muixeranguer, en què cada colla va exposar la seua figura de xicalla. La Muixeranga de les Valls del Vinalopó va muntar un Pilar de tres, la Nova Muixeranga d’Algemesí, un Remat de Xopera, mentre que Segària va optar per una Roscana, figura de quatre alçades. Pel que fa a la pinya, en totes les figures va participar la xicalla de les tres colles, de manera que va quedar patent la germanor entre els muixeranguers i muixerangueres.

Per a cloure la trobada, es van realitzar tres pilars de comiat, que es van formar barrejant membres de les tres colles,i es va demostrar l’ambient festiu i de germanor regnant al llarg de l’actuació.

En acabar, els presidents de les respectives colles, amb la presència de la regidora de Cultura, Nerea Mallol, es van intercanviar uns detalls. En definitiva, una mostra cultural a l’altura, mai millor dit, de la commemoració de la diada del poble valencià.