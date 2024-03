La 4 ª edició del Saló del Còmic de València espera 28.000 visitants

El Saló del Còmic de València va inaugurar ahir la seua quarta edició al recinte de Fira València, la qual romandrà oberta fins al pròxim 3 de març.

Al llarg d’estos tres dies, l’organització preveu una afluència de més de 28.000 visitants i la presència de 300 marques, 120 artistes i 40 editorials en un espai de més de 20.000 m². A més, el públic podrà participar en 150 activitats de diferents temàtiques.

En esta edició, els visitants disfrutaran d’un ampli programa, que inclou xarrades, exposicions, estands editorials, trobades amb autors i autores, youtubers o actors i actrius, concursos, jocs de taula i cosplay, entre d’altres.

En esta ocasió, l’organització destaca la gran presència internacional, la quantitat d’activitats relacionades amb la cultura asiàtica i l’assistència de primeres figures del còmic i la il·lustració com Paco Roca o José Luis Ágreda -director artístic de la pel·lícula d’animació nominada als Oscar Robot Dreams-, que projectaran els seus treballs en col·laboració amb el festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Durant la jornada d’ahir, es van entregar els Premios Antifaz, que pretenen reconèixer la tasca de promoció de la cultura del còmic i el foment de la lectura. Després del tret d’eixida, durant el dia d’avui, els presents podran disfrutar del concurs Idol Matsuri València, una exhibició K-Pop Dance y de «body paint» amb la maquiladora valenciana Nuria Adraos, el concurs de Cosplay, un taller de dibuix de superherois o un taller de clauers de Pokemon.

L’organització tancarà esta edició demà amb altres activitats per a altres públics com, per exemple, el concurs K-Pop Dance Revolution València, un concurs entorn Star Wars o un taller de guió.

El director de Continguts del Saló, Daniel Tomás, reivindica que esta nova edició té «una programació molt ambiciosa per a gent amant i fidel del còmic, però també per als assistents que s’apropen per primera vegada a aquest gènere».