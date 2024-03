La Banda Simfònica Municipal debuta en la catedral de València este diumenge

La Banda Simfònica Municipal debuta en la catedral de València este dilluns, on interpretarà per primera vegada el Rèquiem de Mozart. A més, el concert comptarà amb la participació de l’Orfeó Valencià i un potent elenc vocal format per la soprano Tanya Durán-Gil, la mezzosoprano Estíbaliz Ruiz, el tenor Mario Corberán i el baríton Lluís Martínez-Agudo.

El Rèquiem del geni salzburgués seguix els textos llatins per a l'ofici de difunts i constituïx l'última missa que va compondre, encara que va morir abans de concloure-la. Franz Xaver Süssmayr va ser el compositor encarregat de concloure-la, ja que Mozart va completar íntegrament les tres primeres parts de l'obra. Consta de set moviments i musicalment oferix una gran expressivitat, lirisme i dramatisme, amb elements propis del classicisme però amb moments cromàtics que apunten a un incipient romanticisme.

El regidor de Cultura i delegat de la Banda Simfònica Municipal, José Luis Moreno, ha destacat que este concert “constituïx un pas endavant en el procés de dinamització de la programació de la Banda Simfònica Municipal, ja que no sols visita llocs emblemàtics de la ciutat, sinó que ix de la seua zona de confort per a interpretar obres mestres orquestrals, adaptades fidelment a les característiques d'una banda de música”.

Per la seua banda, el director artístic de la Banda Simfònica Municipal, Cristóbal Soler, qui ha supervisat la transcripció per a banda d’esta partitura, ha destacat que “estem preparant amb molta il·lusió una de les obres més transcendentals de la literatura musical que s'interpretarà, per primera vegada en la història dels 120 anys de la Banda Simfònica Municipal, intentant oferir una versió musical seguint criteris historicistes i acostant-nos a la partitura original”.