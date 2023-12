"Convertiré la Banda Sinfónica Municipal en el gran referente mundial"

"Estoy muy contento. Para mí es todo un honor recibir este nombramiento porque es mi tierra y es mi banda". Estas fueron las primeras palabras de Cristóbal Soler Almudever tras ser propuesto ayer por unanimidad como nuevo Director Artístico de la Banda Sinfónica Municipal del Ayuntamiento de València. Reconocía que se había enterado del nombramiento a través la prensa, ya que se encontraba en Galicia preparando un concierto con la Banda Sinfónica de allí. "Es una alegría porque es un puesto muy goloso", repetía a Levante-EMV a través del teléfono minutos antes de la actuación.

La decisión se tomó por unanimidad en la Comisión de Valoración tras, según un comunicado por parte del Ayuntamiento de València, "la valoración de diferentes perfiles". El mismo comunicado destacaba que el proceso se ha basado en "la transparencia y en la decisión técnica de un jurado con amplia experiencia profesional". En este sentido, han reconocido que "todos los aspirantes podrían ser merecedores de ostentar dicha dirección, pero Soler tiene una gran experiencia en el ejercicio de la dirección en agrupaciones profesionales y también como docente". Además, ha recibido numerosos premios y distinciones relacionados con el ámbito de la música.

Durante el proceso, también se ha tenido en cuenta el número y la calidad de registros fonográficos realizados, así como otros méritos igualmente importantes, como la dirección de uno de los más grandes teatros del Estado, el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Reconocimiento a la trayectoria

Por su parte, Soler también ha puesto en valor el proceso de elección, ya que "ha sido una decisión tomada por gente reconocida dentro del mundo de la música" y, además, supone un "reconocimiento a su trayectoria".

El nuevo director ya se presentó en el anterior concurso, que fue una comisión de servicios, convocada por la anterior administración para ocupar la plaza de manera interina. Sin embargo, en sus palabras, "fue una decisión más interna, que se tomó por otros motivos, aunque lo acepté". Así, tras la apertura de la nueva convocatoria, Soler volvió a presentarse. "He disfrutado con todo el proceso. Nadie me puede decir que me han regalado nada porque he demostrado todos los puntos del currículum, que son mis mejores avales", reivindica.

Nacido en Alcàsser, tiene claro cuál es su principal objetivo como director: "Convertir la banda en el gran referente mundial, que vengan los mejores artistas, que sean referentes a nivel internacional". Para ello, pide el total apoyo de las instituciones.

Dilatada experiencia

Soler cuenta con una dilatada experiencia en el ejercicio de la dirección en agrupaciones profesionales de todo tipo, así como su faceta de director musical al más alto nivel en diversas áreas como música sinfónica, ópera, zarzuela y música de banda. Además, ha sido el director más invitado por la orquesta de RTVE y por la Banda Sinfónica de Madrid, además de la Banda Sinfónica de València. Por ello, la comisión ha destacado que Soler se distinguía del resto de aspirantes por su actividad en la formación y liderazgo de instituciones y asociaciones musicales a nivel nacional e internacional. Su experiencia abarca desde la dirección de prestigiosas agrupaciones profesionales hasta la enseñanza y promoción de la dirección orquestal y de banda, así como su experiencia docente.

Su pasión por la múisca surgió desde muy joven. A los 16 años ya fue director de la orquesta de su instituto, a los 22 años lo fue en la Banda Sinfónica de la SMI Santa Cecilia de Cullera y a los 23 años recibió una mención de honor en la Plaza de Toros de València. «Por eso, este nombramiento es tan especial», concluye.