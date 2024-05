El coneixement dels mèrits de les persones és important. A voltes, no tenim en compte les autories, encara que sempre darrere d’un fet està la mà humana. Una bona manera de considerar-ho és la utilització de la locució «per obra de». Ens fa entendre qui ha treballat perquè siga possible una realitat. Paraules sinònimes en són: «com ara», «per raó de», «gràcies a», «per culpa de» o «a causa de». L’expressió ajuda a posar-li cara al qui fa un acte. Tot i això, en alguns dels casos l’acció protagonitzada no és positiva. En eixe supòsit, vore l’home o la dona que encapçala alguna cosa crea malestar.

Trobe que hem de valorar el treball d’institucions públiques que desconeixem. N’és un exemple el Consell Jurídic Consultiu. «Per obra» d’ella, la democràcia valenciana té majors garanties. He tingut la sort de conéixer la seu de l’organisme estatutari amb el grup de l’escola d’adults que coordine. La presidenta Margarita Soler i la consellera Fernanda Lapresta ens reberen amb intensa hospitalitat. Contaven, fent certa autocrítica, que és una entitat desconeguda. Els deia que el fet de no ocupar grans titulars de premsa demostra també l’eficàcia i discreció del seu treball.

Estos dies «per obra» del ministre de Cultura s’ha eliminat el premi a la tauromàquia. Sense entrar en el debat, he de dir que m’agrada definir la festa taurina com una tradició més que com a fenomen cultural. No considere que estiga en el mateix nivell el cant d’una òpera o una representació teatral que una correguda de bous. M’ha xocat la reacció d’un vicepresident que ha dit que l’acció està motivada pel sectarisme cultural dels comunistes. No sé si el ministre és comunista ni sectari, però en boca de qui ha impedit que se celebre el centenari de l’escriptor Vicent Andrés Estellés no para massa bé la declaració.

El cap de setmana «per obra de» la celebració d’un gran fons ciclista, molts quilòmetres de les carreteres valencianes han estat tallats tot un matí. És un esdeveniment esportiu destacat que mereix tot el reconeixement. Però alguna cosa falla quan es fan tants talls i no es donen rutes alternatives.

En definitiva, posem cara al que passa gràcies a la locució «per obra de». Fem per utilitzar-la perquè ens ajudarà a entendre les causes de les realitats. Darrere d’una ansa sempre hi ha una mà.