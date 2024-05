Música i lletra van de la mà en el festival Fronteras

Torna el festival Fronteras, «el lloc on els músics parlen de literatura i els escriptors de música», amb una segona edició de major envergadura i amb el suport de l’Ajuntament de València, junt amb la Generalitat i l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

En esta edició, el festival acostarà al públic figures, artistes, periodistes i creadors del panorama artístic nacional i internacional a través d’activitats, trobades i recitals en directe. Enguany comptarà amb noms de la talla de Maná, Elvira Lindo, Niño de Elche, Rodrigo Cortés, Ana Iris Simón, Rocío Márquez, Luna Miguel, Héctor Abad Faciolince, Carlos Álvarez, María Rodés, Ernesto Castro, Martirio, Manuel Gutiérrez Aragó, Josep Pons o Alejo Stivel.

En esta ocasió, la trobada canvia d’estació, i se celebrarà els dies 12 al 15 de juny i, igual que en la passada edició, Fronteras aterrarà a les biblioteques municipals, amb tallers, conferències, un pòdcast i entrevistes. Com a novetat d’enguany, Fronteras amplia espais i arriba fins al Palau de la Música, mentres que Les Arts es manté com a epicentre de bona part de les activitats.

Gremi de Llibreters

També per primera vegada, algunes llibreries de València actuaran com a prescriptores, gràcies a la col·laboració del Gremi de Llibreters. Com explica el director artístic del festival, Jesús Ruiz Mantilla, «en esta edició ampliem fronteres a nous estils musicals i gèneres, i amb noms de primera categoria en cadascuna de les seues disciplines: rock, òpera, flamenc, pop, novel·la, poesia, filosofia...».

El regidor d'Acció Cultural, José Luis Moreno, expressa la «satisfacció» per un festival «que ens permet gaudir de la fusió entre la música i la literatura, a més d’aprendre, debatre i intercanviar idees sobre l’escena cultural actual».