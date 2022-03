Vicente Ruiz "El Soro" va a emprender uno de los últimos actos más trascendentales de su vida a sus 59 años: contraerá matrimonio con su actual pareja, la periodista de Foios, Eva Rogel, con la que comparte su vida desde hace más de una década.

Así lo ha confirmado el histórico torero valenciano durante una entrevista para el Extra de Fallas de Levante-EMV: "Ella ha estado a mi lado en toda mi recuperación de la prótesis de la rodilla izquierda", expone durante una conversación que verá luz el próximo sábado 12 de marzo. "Gracias a ella recobré la autoestima, la credibilidad y la confianza", recuerda sobre su pareja durante la conversación.

La boda será en València, previsiblemente en octubre, y la pareja estará acompañada de amigos y familiares, entre los que destacarán algunas de las figuras del toreo de los años 80, la época de El Soro: "Quiero casarme con ella porque me rescató de la vida", expone.

Este 2022 será un año especial para el diestro valenciano porque el próximo lunes 14 se cumplirá el cuadragésimo aniversario de su alternativa en la Feria de Fallas de 1982. La recibió de manos de Paco Camino y Pepe Luis Vázquez fue el testigo.

En enero de 2020, mientras el torero valenciano se debatía entre la vida y la muerte a causa de una grave sepsis, se casó in extremis en la UCI del Hospital Clínico de València. Fue una boda oficiada por el alcalde de Foios, su primo Sergi Ruiz, y en presencia de su hijo Tito, que había aterrizado de Estados Unidos, unas horas antes de que el torero fuera intervenido para extraerle la prótesis que tenía en la rodilla izquierda, el foco de su grave infección que ya había desencadenado en fallos renales, angustia y fuertes dolores de estómago.

"Esa boda no valió, pero no me lo dijeron hasta que me recuperé del todo porque querían que me fuera con la conciencia tranquila", rememora. "Eva fue mi primera novia y queremos compartir el resto de nuestra vida juntos", finaliza El Soro.