Rafael García Garrido: "Si el toreo no evoluciona, morirá"

“Evolución” es la palabra que la late en su lenguaje y su pensamiento como empresario de la plaza de toros de València. Ahora, el también dueño de Las Ventas ha cambiado de fechas la Feria de Julio, tradicionalmente en honor a san Jaime, y ha incluido un plan gastronómico en torno a los toros: “Las fechas tradicionales claramente no funcionaban”, expone. Todo ello sin bajar el precio de las entradas: “Los toros son un espectáculo de primer nivel y como tal hay que pagarlo”, dice.

¿Cuál es la idea de la Feria de Julio?

Mi objetivo es intentar atraer más público del meramente taurino. Creo que hoy en día cualquier evento del tipo que sea, taurino, deportivo o cultural, tiene que tener otros alicientes para que sea un evento más completo.

Entonces, ¿el espectáculo de los toros no es completo?

Sí, pero el toreo atraviesa un pequeño bache y la Feria de Julio es un ejemplo. Los últimos años en València han demostrado que el público había perdido interés por esta feria. Entonces, hemos querido revitalizarla no solo con el aspecto taurino, sino gastronómico. Igual le pasa al toreo con sus normas y reglamentos. Si no evoluciona, morirá. Hay que hacer cambios con el respeto a la esencia.

¿Qué normas cambiaría?

Por ejemplo, la colocación de la terna. Hay jóvenes que irían encantados a abrir un cartel de figuras. Los teloneros en un concierto de los Rolling Stones son los primeros en cantar. El toreo no puede convivir con normas de hace 100 años.

¿Y por qué ha apostado por la gastronomía?

Queremos que una tarde de toros sea más allá del mero hecho de ir a los toros. La idea es que el asistente deguste productos específicos de València y, de ese modo, que la Feria de Julio tenga un carácter también más valenciano.

La idea viene de Las Ventas.

Sí, en Madrid hacemos el “Cénate en Las Ventas” con novilladas nocturnas y un jueves nos metió 9.000 personas en la plaza de toros. Es algo que antes de la pandemia funcionó muy bien y lo hemos querido recuperar.

¿Pensó en traer a José Tomás?

La primera cosa que hicimos cuando nos dieron la plaza de toros de València fue hablar con su apoderado para ofrécesela para cuando él quisiera. De hecho, creíamos que iba a venir en julio, pero finalmente eligió otras plazas.

¿Por qué ha adelantado las fechas de la Feria de Julio?

Por la misma idea de revitalizar el ciclo, por los bous al carrer que hay en los pueblos en esa semana esa semana de san Jaime y para no coincidir con toda la feria de Santander. Queremos evitar que haya gente que no esté en València a final de julio.

A la gente no le ha gustado mucho.

Las fechas tradicionales claramente no funcionaban. En el toreo, como en la vida, si no se prueban las cosas, no se sabe si se puede mejorar o no. Nosotros nos negamos a dejar morir la Feria de Julio. Hemos querido hacer algo para que funcione.

¿Cuál es su objetivo como empresario en València?

Mantener la importancia de las ferias, de la plaza de toros y su categoría, que es ser plaza de primera. Y engrandecerla dentro de su idiosincrasia, que está muy arraigada, y de su toro. Por ejemplo, este año vamos a recuperar la corrida de toros en octubre.

¿Cómo definiría el toro de València?

Es un tipo de toro que está entre el de Madrid y el de Sevilla. No es un toro ni tan grande ni tan pesado como el que sale en Madrid, pero sí tiene presencia, un trapío importante.

Sin embargo, sorprende la ausencia del argumento torista en el serial.

Creo que este tipo de ganaderías no mueve tanto público como el de las llamadas ganaderías toreristas. Contamos con el hierro de Victorino Martín en Fallas y, en 2023, incluiremos otro hierro torista en la feria.

¿Por qué no están Paco Ureña y Tomás Rufo?

Queríamos contar con Ureña, pero hablamos con él y declinó nuestra oferta, y Tomás quería debutar en València durante las próximas fallas.

¿Pensasteis una reparición de Ponce en julio?

Sí, pero no está en sus planes volver a torear. Hemos sido la primera empresa de València que, después de 30 años, no lo ha podido contratar.

El precio de las entradas es elevado.

Los toros son un espectáculo de primer nivel y como tal hay que pagarlo. Para que Morante y Roca Rey toreen un mismo día en València con los toros de Victoriano del Río hay que poner esos precios. Los costes son elevados y, a corto plazo, no veo posibilidad de bajarlos.