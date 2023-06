Una de las ganaderías más esperadas de la próxima Feria de Julio, Hijos de Celestino Cuadri, no estará presente después del anuncio oficial del ciclo en honor a San Jaime hace apenas unos días. La empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, anunció este martes mediante un escueto comunicado que la ganadería sevillana de Miura lidiará la corrida completa del próximo domingo 23 de julio en la plaza de toros de València sin una mayor explicación que la salida de Cuadri del desafío ganadero, cuyo cartel es Fernando Robleño, Paco Ramos y Jesús Chover.

Por su parte, Luis Cuadri, representante de la ganadería que pasta en la Finca Comeuñas, ha atendido a Levante-EMV tras anunciarse la noticia: "Es muy desagradable para todo el mundo, pero espacialmente nos duele por los aficionados valencianos. Es una decisión que hemos tomado nosotros mismos y no iremos a València". A la pregunta de qué es lo que ha pasado, el propio criador onubense no quiere dar más explicaciones sobre lo ocurrido entre ellos y Nautalia Viajes, que también es la empresa de la plaza de toros de Madrid: "Hay cosas que no se han tolerado nunca en nuestra ganadería y no va a seguir tolerando mi familia". Y, además, quiere manifestar tajantemente "que queremos pedir perdón a la afición de València, con la que nos seguiremos viendo en el campo, donde es un gusto recibirla por la gran pasión que nos transmiten por nuestros animales, y en las calles de vuestra Comunitat Valenciana, donde lidiamos tantos toros".

"Lo que ha pasado no es más que lo que ha contado Álvaro Acevedo en Cuadernos de Tauromaquia y, con ello, queremos dejar claro que la familia Cuadri no quiere hacer más declaraciones por respeto a la plaza de València y Madrid. Simplemente hemos tomado un camino diferente a ellos", ha concluido Luis.

La intrahistoria del problema

Tal y como cuenta el periodista Álvaro Acevedo y también corrobora el mismo ganadero, la empresa de la plaza de toros de Madrid llegó a un acuerdo con la familia Cuadri en el que consistía lidiar una corrida de toros en San Isidro, un toro para una corrida concurso en Madrid y tres toros para un desafío en la Feria de Julio. La corrida no se incluyó en este San Isidro y, poco después, los empresarios madrileños pidieron el favor a la divisa de Huelva tres toros para el Domingo de Ramos y, a pesar de no verlo bien, accedieron sin que variase la corrida acordada para julio. Ahora, Plaza 1 (Rafael García Garrido y Simón Casas) pasó esa corrida a septiembre y agotó la paciencia de los ganaderos, que han decidido no lidiar más en las plazas que ellos regentan.

¿Qué ha pasado con los toros reseñados?

¿Qué pasará con esos tres toros reseñados para València y Las Ventas de Madrid? Alguno podría completar la corrida que lidiará próximamente en Colmenar Viejo (Madrid) y la corrida de toros para Las Ventas se quedará para el año que viene como cinqueña y, de esta forma, Cuadri lidiará tres corrida de toros en 2024. Esta temporada también tiene reseñadas dos novilladas en Villaseca de la Sagra (Toledo) y Guadarrama (Madrid).