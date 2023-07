Rafa G. Garrido: "Contratar a las figuras es una exigencia de la razón, no de gustos"

La Feria de Julio de hace un año llenó los tendidos con penosas dificultades, un hecho que indicaba un futuro cruelmente cargado de negativismo en la plaza de toros de València. Y con el precio del sillón de rellano -última fila del tendido- a 42 euros en plena ola de calor. Ahora, el empresario de Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, Rafael García Garrido se siente excepcionalmente optimista con respecto al plan que ha trazado para salvar el ciclo en honor a San Jaime. Sobre todo, después de la buena respuesta de público obtenida en la Feria de Fallas. El también empresario de Las Ventas, en realidad, rebosa de esperanza cuando habla sobre València. Su programación ha logrado amplios elogios y ahora falta que la respuesta de la afición sea consecuente con el esfuerzo.

¿Qué valoración hace de la confección de la Feria de Julio?

En la presentación de los carteles de esta feria dije que la de Julio era una especie de continuación de las Fallas. En el sentido de que entonces hicimos un esfuerzo por cerrar carteles fuertes y del gusto de todos.

Y en Fallas, al fin, hubo respuesta de la afición.

Sí, la respuesta del aficionado y del público fue muy buena. No podíamos hacer otra cosa que responder con una Feria de Julio de calidad para estar a la altura de esa gran respuesta. Hay tres carteles de máxima calidad y remate. Una novillada que seguro será uno de los festejos de la feria y una corrida para el gusto “torista”. Sinceramente, hago una valoración al alza.

¿Han sido difíciles las negociaciones?

No es fácil que una figura del toreo, después de la Feria de Fallas, Sevilla, Madrid… y recién acabada Pamplona, acepte de nuevo una responsabilidad de plaza de primera. Lo cierto es que las negociaciones comenzaron pronto y hemos podido cerrar una feria de altura, a la medida de lo que merece València y se corresponde con esta plaza.

¿A qué torero le hubiese gustado contratar y no ha podido?

Siempre hay alguien que tienes en mente pero que por distintas cuestiones, porque hay los puestos que hay, se quedan fuera. No es el caso esta vez, porque tenía claro que había que cerrar la mejor novillada alrededor de Nek Romero y tres carteles de máximo interés, además de anunciar uno de tinte, digamos, más “torista”. Creo que la feria tenía los puestos que tiene y en ellos hemos puesto a aquellos que son del máximo interés para el aficionado.

¿Hablamos de toreros como Tomás Rufo, Emilio de Justo o Román?

Los tres han estado en Feria de Fallas. En julio hay menos corridas y por tanto caben los toreros que caben. Sinceramente, en una ecuación de tres corridas, y una de ellas de tipo Miura, caben los toreros que caben. Siempre se pregunta si falta alguien. Pero yo prefiero hablar de quien está. Ninguno de los que están no se merecen no estar. Y están toreros muy buenos. Aplicando la lógica de espacio están el número de toreros que pueden estar. Aplicando el requisito de calidad, están los de máxima categoría. Por tanto, la pregunta, con un abono de dos corridas más podría entrar en algún debate. Pero no es el caso. Prefiero hablar de los que están. Y los que están son de máxima categoría.

¿Cómo va la venta de entradas?

Es pronto para decirlo. Comenzó con muy buena afluencia y peticiones, bajó algo y ahora vuelve a subir. Va más o menos como lo esperaba, pero aún queda mucho tiempo.

¿Hay alguna otra forma de salvar la feria que no sea tirar de las figuras? ¿Habéis querido trasladar el espíritu de Las Ventas?

No es el espíritu de Las Ventas, si me permites corregirte. Es la lógica de la demanda. Yo entiendo que este mundo del toreo sea especial en muchas cuestiones. Una cosa es eso y otra no ir en collera con la realidad. La social. La de gustos. La de consumo. Y el empresario ha de tratar de leer que sucederá con su oferta. Contratar a las figuras es una exigencia de la razón. No de gustos. La demanda es la que los pide. No puedo especular a la baja. Es decir, voy a cerrar carteles de ida y vuelta y bajo presupuesto calculando una taquilla baja pero que me sea más o menos rentable. Eso se ha hecho en muchos sitios. Y ha pasado lo que tenía que pasar. Cuando Barcelona cerró, los carteles eran los que eran y el público asistente era el que era. Resultado: la fiesta se achica.

¿Espera algún “No hay billetes”?

Sobre el papel creo que debería haber una o dos tardes de papel acabado. Pero es julio. Los hábitos de consumo varían. La temporada no tiene la novedad del inicio. Yo creo que habrá muy buenas entradas. A veces, idealizamos acabar el papel, pero que no se acabe y haya tres grandes entradas sería mejor que un “No hay billetes”. Sinceramente, hemos hecho una feria fuerte y ahora el público decidirá su respuesta. Soy optimista. Con esta feria no puedo dejar de serlo.

Entonces, ¿hay rentabilidad?

Ese es el riesgo: que con un alto presupuesto ni siquiera puedo darte esa respuesta. El riesgo del alto presupuesto es grande. Pero ese riesgo es a la medida de lo que merece Valencia. No estamos hablando de una plaza menor. Y aquí hay que hacer una reflexión. Cuantas más figuras haya de máximo interés, salimos todos beneficiados, incluso los toreros que no lo son, porque puede haber un abono más largo que los acoja. Y hay toreros que pueden remontar por sus cualidades. Pero una fiesta sin figuras jamás ha existido. Cuando Belmonte y Gallito pasaron de más 100 corridas, creo que se celebraban algo más de 200. Y no encuentro en las hemerotecas preguntas de quién faltaba entonces. En concreto, Joselito y Belmonte torearon juntos más de 250 tardes y, sobre todo, en Sevilla, Madrid y Barcelona. No encuentro en las hemerotecas queja alguna de que así fuera.

¿Ha sido fácil contratar a figuras de la talla de Morante o Roca Rey?

Nunca es fácil. Y es algo que exige un esfuerzo en todos los sentidos. Las figuras son razonables cuando se les respeta ciertas pautas. A veces, los pruritos de unos entran en desencuentro con los de otros. Pero nada que no se pueda resolver. Los tiempos cambian y no es fácil que quieran venir de nuevo a Valencia cuando el verano les lleva a las ferias de manos exigencia... Pero insisto, que la relación con ellos es buena porque esta empresa jamás ha hecho otra cosa que respetar sus derechos.

¿Hay alguna previsión de ayudar a Jesús Chover, tal y como os pidió en la presentación de los carteles?

Nosotros tratamos de contratar a los toreros y no por darles una oportunidad, sino por justicia. Chover está ahí por méritos propios y ojalá tenga suerte. Si la ayuda es fuera del límite empresarial, es algo que nos excede. Cuenta con nuestro deseo de éxito y que nos obligue a volver a contar con él.

¿Puede dificultar la entrada del día 23 la jornada electoral?

Como no existe precedente, no lo sé. Lo que sí pudo decir es que los valencianos, los españoles, merecemos el respeto que un estado democrático ha de tener con nosotros. La democracia no consiste en joder el descanso de quien trabaja y levanta el país, y perdón por la palabra. La democracia consiste en ayudar a ese descanso y la democracia consiste en facilitar el voto y no hacer una odisea votar.

¿Cómo son las tres corridas que vienen?

Por delante insistiré en lo que nadie dice: faltan toros. No hay toros en el campo como en 2019. Es una realidad con la que vamos a convivir unos años más. La corrida igualada, bien manejada y preparada es, hoy por hoy, un lujo y sobre todo en plazas de primera. No obstante, espero que tengan el nivel de Feria de Fallas. Me preocupa mucho que no se haya visto así la responsabilidad de decir y hacer conciencia del problema de los toros. Me parece una irresponsabilidad de todos.

¿Qué pasó exactamente con Cuadri?

Un malentendido. Eso creo y eso espero. Esa familia cuenta con el máximo respeto de esta empresa. Ese mal entendido sucedió en Madrid y el ganadero tomó su lícita decisión de no venir a València. Pero jamás hemos faltado al respeto ni a este ganadero ni a nadie.