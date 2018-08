La medallista Ana Peleteiro denuncia no tener sitio para entrenar

La triplista gallega Ana Peleteiro, bronce en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham y en los Europeos al aire libre de Berlín este año, denunció ayer no disponer de sitio para entrenarse. Peleteiro, que se entrena en Guadalajara a las órdenes del excampeón cubano de longitud Iván Pedroso, explicó en su cuenta oficial de twitter la situación que se encontró ayer y que la había impedido cumplir con su trabajo previsto. «11:50 de la mañana, quiero entrenar y no tengo dónde porque todo está cerrado. Llamo al la Residencia Blume para saber si puede ir hasta Madrid para poder usar las pistas y me dicen que NO, que sólo pueden usar las instalaciones atletas que estén de concentración. OLÉ», denunció.

«Mi temporada no ha acabado y me tocará entrenar en una cuesta de tierra llena de piedras para poder hacer las carreras de impulso que me tocaban», dijo.