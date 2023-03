Más de 200 británicos se sumaron a otros tantos aficionados valencianos en un ambiente extraordinariamente festivo para disfrutar del partido entre el CD Cuenca-Mestallistes 1925 y el FC United of Manchester, del Fenix Trophy, que contó con el patrocinio de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y el Ayuntamiento de València. El conjunto británico se ha convertido en el icono del fútbol europeo, después de que lo fundaran en 2005 un nutrido grupo de aficionados del Manchester United contrarios a la compra del club por parte de la familia de los Glazer. Quince años después son capaces de movilizar a más de 200 aficionados en un viaje de Inglaterra a España para disfrutar de un partido de nivel amateur.

El resultado del partido (2-5) disputado en las Instalaciones Municipales de Serranos, en el que los valencianos (completamente amateurs) llegaron a plantar cara durante buena parte del encuentro a un conjunto semiprofesional, prácticamente era lo de menos. “El Fenix Trophy no va de marcadores, va de amistad entre clubes a miles de kilómetros, de demostrar que el dinero no lo es todo”, aseveraba uno de los aficionados británicos, que aludía a la pancarta con el mensaje “Make friends not millionaires” que exhibieron ambos equipos antes de empezar los 90 minutos, durante los que los aficionados británicos no cesaron de cantar sus tradicionales coros en un ambiente propio de cualquier competición europea de alto nivel.

Al CD Cuenca-Mestallistes 1925 todavía le queda una cita más en esta segunda edición del Fenix Trophy. Será el martes 18 de abril, cuando reciban al belga KSK Beveren, otro club europeo referente en el ámbito del fútbol popular.