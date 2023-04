Arriba la II Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall femení

La segona edició de la Copa President de la Diputació d’Alacant comença hui als trinquets de Crevillent i l’Alqueria d’Asnar amb les partides de Primera i Segona categoria.

Les primeres partides tindran lloc al trinquet de la localitat de Crevillent, a partir de les 16:30h es jugarà la partida de Segona categoria entre la parella d’Aina i Andrea i la de Paula i Claudia. A continuació arribarà la partida de Primera categoria entre la parella de Victoria i Anabel i la d’Aida i Amparo.

Més tard, a partir de les 18:30h, es disputaran les partides del trinquet de l’Alqueria d’Asnar, on en primer lloc la parella d’Erika i Vanessa s’amidarà a Ivet i Isabel en la partida de la categoria B. Per tancar la jornada serà la parella d’Irene i Myriam la que s’amidarà al trio d’Ana, Natalia i Julia en la partida de la Primera categoria.

Les actuals campiones de la competició son Irene i Mar en Primera categoria, les quals varen vèncer en l’edició passada a Ana i Amparo en la gran final disputada a Petrer. Enguany no podran revalidar el títol com a companyes, ja que Mar no jugarà la competició.

Pel que fa a la Segona categoria Erika i Ángela son les actuals campiones, ja que varen guanyar 25-10 en la final de 2022 a Natalia i Marina. D’aquestes finalistes de l’edició anterior, Ángela i Marina no podran jugar per lesió, mentre que Erika buscarà reeditar el títol i Natalia jugarà enguany en la primera categoria.

Trinquets i sistema de competició

Al llarg de la competició es viuran partides als trinquets de Crevillent, Alqueria d’Asnar, Xàbia, Ondara, Pedreguer, Benidorm i Benissa.

En cada un dels trinquets es jugarà una jornada de competició, on es disputarà una partida de Primera categoria i una de Segona categoria. En cada una d’aquestes hi hauran 4 equips que s’enfrontaran tots contra tots, passant a la gran final els dos primers classificats.

Les jornades de la fase regular seran les següents, dia 6 d’abril a Crevillent i Alqueria d’Asnar, dia 16 d’abril a Xàbia i Ondara, dia 22 d’abril a Pedreguer, dia 23 d’abril a Benidorm. Mentre que l’1 de maig es disputarà la gran final al trinquet de Benissa.